SGK İNCELEMELERE BAŞLIYOR: YAPAN DA YAPTIRAN DA YANACAK!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdamı engellemek amacıyla yeni bir çalışma başlatıyor ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir karar alıyor. Bu karara göre, hem işçilerin hem de işverenlerin hesapları incelenecek ve gerekli adımlar atılacak.

SGK'nın 2024 Strateji Planı'nda, sigortalı işçi çalıştıran ancak çalışanlarına sigorta yapmayan veya primleri eksik yatıran işyerlerinin ve kendini sigortalı gösteren kişilerin belirlenmesi için detaylı bir çalışma yapılacak.

2024-2028 Stratejik Planı'nda belirtilen denetim ve kontroller, birçok işyeri ve çalışan için zorlu bir süreci başlatacak. Geçen yıl yapılan denetimlerde 112 bin 302 iş yerinin kayıt dışı olduğu tespit edilmiş ve bu durum, SGK'nın denetimlerini artırma kararı almasına neden olmuştu.

Yapılacak incelemelerle birlikte önümüzdeki 5 yıl içinde 105 bin iş yerinin ve 700 bin kişinin daha kayıt altına alınması hedefleniyor. 2023 yılında yapılan değerlendirmeler sonucunda, toplamda 774 bin 258 kişinin sigortasız olarak çalıştırıldığı tespit edilmişti. Ancak, önümüzdeki 5 yıl içinde bu rakamın daha da artarak 1 milyon 474 bin 258 işçinin sisteme dahil edilmesi bekleniyor.

Bu çalışma ile yasal bir işte çalışan işçilerin çalışmalarının eksik bildirilmesinin veya hiç bildirilmemesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Kayıt dışı istihdamın sonucunda, SGK'nın gelirleri azalırken işçilerin de uzun vadede emeklilik hakkına erişememesi gibi olumsuzluklar yaşanmaktadır.

Ülkemizde birçok şirket, çalıştırdığı işçiyi hiç bildirmediği gibi, bildiriyor olsa bile çalışma gün sayısını eksik göstermekte veya sigorta primlerini eksik yatırmaktadır. Bu nedenle, SGK'nın yapacağı incelemeler, kayıt dışı istihdamla mücadelede önemli bir adım olacaktır.