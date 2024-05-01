isparta-oto-ekspertiz

SGK İNCELEMELERE BAŞLIYOR: YAPAN DA YAPTIRAN DA YANACAK!

SGK İNCELEMELERE BAŞLIYOR: YAPAN DA YAPTIRAN DA YANACAK!
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
SGK İNCELEMELERE BAŞLIYOR: YAPAN DA YAPTIRAN DA YANACAK!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdamı engellemek amacıyla yeni bir çalışma başlatıyor ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir karar alıyor. Bu karara göre, hem işçilerin hem de işverenlerin hesapları incelenecek ve gerekli adımlar atılacak.
SGK'nın 2024 Strateji Planı'nda, sigortalı işçi çalıştıran ancak çalışanlarına sigorta yapmayan veya primleri eksik yatıran işyerlerinin ve kendini sigortalı gösteren kişilerin belirlenmesi için detaylı bir çalışma yapılacak.
2024-2028 Stratejik Planı'nda belirtilen denetim ve kontroller, birçok işyeri ve çalışan için zorlu bir süreci başlatacak. Geçen yıl yapılan denetimlerde 112 bin 302 iş yerinin kayıt dışı olduğu tespit edilmiş ve bu durum, SGK'nın denetimlerini artırma kararı almasına neden olmuştu.
Yapılacak incelemelerle birlikte önümüzdeki 5 yıl içinde 105 bin iş yerinin ve 700 bin kişinin daha kayıt altına alınması hedefleniyor. 2023 yılında yapılan değerlendirmeler sonucunda, toplamda 774 bin 258 kişinin sigortasız olarak çalıştırıldığı tespit edilmişti. Ancak, önümüzdeki 5 yıl içinde bu rakamın daha da artarak 1 milyon 474 bin 258 işçinin sisteme dahil edilmesi bekleniyor.
Bu çalışma ile yasal bir işte çalışan işçilerin çalışmalarının eksik bildirilmesinin veya hiç bildirilmemesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Kayıt dışı istihdamın sonucunda, SGK'nın gelirleri azalırken işçilerin de uzun vadede emeklilik hakkına erişememesi gibi olumsuzluklar yaşanmaktadır.
Ülkemizde birçok şirket, çalıştırdığı işçiyi hiç bildirmediği gibi, bildiriyor olsa bile çalışma gün sayısını eksik göstermekte veya sigorta primlerini eksik yatırmaktadır. Bu nedenle, SGK'nın yapacağı incelemeler, kayıt dışı istihdamla mücadelede önemli bir adım olacaktır.
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Öğretmen Atamalarında Yeni Şartlar Açıklandı
Ehliyet Kurallarında Esneme: Artık Daha Kolay!
Kademeli Emeklilik Bekleyenler Dikkat! SGK Verilerinde Yeni Detaylar
Emeklilerin Promosyonunu Almaları Önemli: Uzmanlar Uyarıyor!
SGK’YA BELGE VERMEYENLERİN EMEKLİLİK HAKKI YANACAK!
ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!
SGK İNCELEMELERE BAŞLIYOR: YAPAN DA YAPTIRAN DA YANACAK!
BANKADA PARASI OLANLAR DİKKAT!
KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ KURBAN FİYATLARI AÇIKLANDI
GERGİN ANLAR! HAK-İŞ BAŞKANI BAKAN IŞIKHAN’A ÇIKIŞTI
TEMASSIZ KARTLARDA YENİ GELİŞME!
DOĞAL GAZ FATURALARINA İNDİRİMSİZ ZAM YANSIYACAK!
Bakanlık didik didik inceliyor!
Altın sahipleri hazırlık yapın: 48 saatiniz kaldı
Bu Kişiler Erken Emekli Olabiliyor: İşte Şartlar
Bakan Tekin'den Üniversite Sınavları ve Yeni Müfredat Açıklaması
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 1 Mayıs Açıklaması
Aranan Şahıs Tutuklandı
Isparta'da Hırsızlık Olayı
Isparta'da Karaağaç Hamam SPA, Gerçek Masajın Adresi
Isparta Mobilya, Nitelikli Tasarım ve Kalitede Zirveye Tırmanıyor!
Emekliler İçin Müjdeli Haber
Instagram'dan Türkiye'ye Önemli Duyuru
Plastik Şişelerin Zararları: Uzman Uyarıları
Miras Paylaşımında Dikkat!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-yemek-siparis-tabldot-telefon-lokanta-safir-toplu-yemek

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

gozde-balik-isparta-balik-siparis-telefon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Değişti! Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Değişti! 24 Nisan 2024
Miras Kavgalarında Yeni DönemMiras Kavgalarında Yeni Dönem26 Nisan 2024
Yaz Tatili Süresi Erkene Çekilecek!Yaz Tatili Süresi Erkene Çekilecek!24 Nisan 2024
Asgari Ücretli ve Emeklilere Zam Geliyor: Müjdeli Haber!Asgari Ücretli ve Emeklilere Zam Geliyor: Müjdeli Haber!26 Nisan 2024
Bu Kişiler Erken Emekli Olabiliyor: İşte ŞartlarBu Kişiler Erken Emekli Olabiliyor: İşte Şartlar29 Nisan 2024
Altın sahipleri hazırlık yapın: 48 saatiniz kaldıAltın sahipleri hazırlık yapın: 48 saatiniz kaldı29 Nisan 2024
Bankalar Mesaj Atmaya BaşladıBankalar Mesaj Atmaya Başladı27 Nisan 2024
Alkole Yine Zam Geldi! İşte Yeni Fiyat ListesiAlkole Yine Zam Geldi! İşte Yeni Fiyat Listesi27 Nisan 2024
Isparta’da Trafik Kazası: Trafik Polisi Şehit OlduIsparta’da Trafik Kazası: Trafik Polisi Şehit Oldu29 Nisan 2024
Müşterilerine Özel İndirim Kampanyası!Müşterilerine Özel İndirim Kampanyası!28 Nisan 2024
Böyle Promosyon Ne Duyuldu, Ne Görüldü!Böyle Promosyon Ne Duyuldu, Ne Görüldü!27 Nisan 2024
81 İlde Ücretsiz İşlemler Başladı!81 İlde Ücretsiz İşlemler Başladı!26 Nisan 2024
Mecliste onaylandı! Boşuna ödemeyin o borçların tamamı silinecek Mecliste onaylandı! Boşuna ödemeyin o borçların tamamı silinecek 27 Nisan 2024
Bankadaki Paralar İçin Yüzde 10 Kesinti Geliyor: Son 5 Gün KaldıBankadaki Paralar İçin Yüzde 10 Kesinti Geliyor: Son 5 Gün Kaldı25 Nisan 2024
Ödemeler BaşladıÖdemeler Başladı26 Nisan 2024
SGK'ya Dev Vurgun! Doktor ve Hemşireler GözaltındaSGK'ya Dev Vurgun! Doktor ve Hemşireler Gözaltında28 Nisan 2024
Instagram'dan Türkiye'ye Önemli DuyuruInstagram'dan Türkiye'ye Önemli Duyuru28 Nisan 2024
Tazminat ÖdeyecekTazminat Ödeyecek27 Nisan 2024
Akaryakıt sektöründe önemli bir gelişme yaşandı!Akaryakıt sektöründe önemli bir gelişme yaşandı!28 Nisan 2024
Meğer Çayı Yanlış DemliyormuşuzMeğer Çayı Yanlış Demliyormuşuz24 Nisan 2024