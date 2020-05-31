Türkiye'de yeni dönem! 1 Haziran'da hayatımızda neler değişecek?

SEYAHAT KISITLAMASI KALKIYOR

KAMU PERSONELİ İŞE DÖNÜYOR

SÜRÜCÜ KURSLARI YENİDEN FAALİYETE GEÇİYOR

İÇ HAT UÇUŞLARI BAŞLIYOR

RESTORAN VE ÇAY BAHÇELERİ AÇILIYOR

UÇAK İÇİNE KABİN BAGAJI KABUL EDİLMEYECEK

MARMARAY VE BAŞKENTRAY'DA SEFERLER ARTIYOR

GEMİLERDE YOLCU TAŞIMACILIĞI BAŞLIYOR

EĞLENCE MEKANLARI KAPSAM DIŞINDA

HALI SAHALAR

PLAJLAR VE MİLLİ PARKLAR DA FAALİYETE GEÇECEK

SPOR SALONLARI AÇILIYOR

HAYVAN SATIŞ YERLERİ DE AÇILACAK

ECZANELER NORMALE DÖNÜYOR

KREŞLER AÇILIYOR

KÜTÜPHANELER DE AÇIK OLACAK

AÇIK HAVA KONSERLERİNE DEVAM

DİNLENME TESİSLERİ HİZMET VERMEYE BAŞLIYOR

DENİZ TURİZMİ KISITLAMASI KALKIYOR

YARGISAL FAALİYET BAŞLIYOR

KAPALI GÖRÜŞ BAŞLIYOR

0-18 YAŞA İKİ GÜN SOKAĞA ÇIKMA İZNİ

65 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN KISITLAMA DEVAM

1 Haziran itibariyle turizmde kontrollü normale dönüş olacak.Yaz mevsimiyle birlikte vatandaşların da toplu tatil yapılan yerler yerine doğa ve kültür turizmine yönelmesi bekleniyor. Isparta, sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikleriyle bu konuda en önemli destinasyonlardan biriCorona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de 2,5 aydır devam eden kısıtlamaların birçoğu 1 Haziran'dan itibaren kalkıyor. İşte pazartesiden itibaren hayatımızda yaşanacak değişiklikler...Şehirlerarası seyahat kısıtlaması 1 Haziran itibariyle son buluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelişmeleri takip ederek, olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz" açıklaması yaptı.Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuk ve gençler bakıcı, aile büyükleri, kreş/gündüz bakımevlerine gidebilecek, veli nezaretinde yolculuk yapabilecek.İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacaklar.MEB, özel okul öncesi eğitim kurumları, yabancı dil, bilgisayar gibi çeşitli kurslar ile sürücü kurslarının 1 Haziran'dan itibaren açılacağını duyurdu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Haziran itibarıyla hava yolunda iç hat uçuşlarının başlayacağını açıkladı.1 Haziran itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak.İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi ISG, iç hat uçuşlarında uçak içerisine kabin bagajı kabul edilmeyeceğini duyurdu.Marmaray 06.00-22.00 saatleri arasında günde 285 sefer yapacak. Zeytinburnu-Maltepe-Zeytinburnu arasında 8'er dakika aralıklarla, diğer istasyonlar arasında ise 15 dakika aralıklarla trenler işletilecek. Başkentray da 1 Haziran'dan itibaren, 113 seferle ve 15 dakika aralıklarla hizmet verecek. Sağlık çalışanları, Marmaray ve Başkentray’dan 3 ay daha ücretsiz yararlanacak.Turistik amaçlı gemiler ve gezinti gemilerinin de içinde bulunduğu tüm gemilerde yolcu taşımacılığı başlayacak.Eğlence mekanları ile nargile satışı kapsam dışında olacak.Halı sahalar, tenis kortları da pazartesiden itibaren faaliyete geçiyor.Plajlar, milli parklar ve bahçeler, müzeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırıldı. Spor salonları, spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecek. Spor salonlarındaki buhar banyosu ve sauna bölümleri kapalı kalacakHayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek.İstanbul Eczacı Odası, normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatlerinin hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacağını açıkladı.Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı da 1 Haziran'da açılacak.Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecek.Açık havada oturma alanları bulunan yerlerdeki konserler saat 24.00 ile sınırlı olmak şartıyla başlayabilecek.Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek.Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırıldı.HSK kararıyla istinaf ve vergi mahkemelerinin duruşma ve keşif haricindeki tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran'da başlayacak. HSK, adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşiflerin 16 Haziran'da başlamasına karar verdi.Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde kapalı görüşlerin 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacağını bildirdi.20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa iniyor ve 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.