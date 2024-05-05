SSK, Bağ-Kur, Memur Emeklileri ve Asgari Ücretliler İçin Maaş Eşitleme Formülü Geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ile asgari ücretlilerin maaşlarında eşitleme sağlayacak yeni bir düzenleme geliyor. Bu düzenlemeyle, Ocak ayında gerçekleştirilen yüzde 49,25 oranındaki zamın ardından en düşük emekli aylığının 10 bin TL’de kalması ve asgari ücretin 17 bin 2 TL bandına yükselmesi bekleniyordu. Ancak enflasyon karşısında yaşanan erime sonrasında maaşların alım gücü azaldı ve pek çok çalışan, yeni bir zam talebiyle gündeme geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretlilere Temmuz ayında herhangi bir zam yapılmayacağını belirtirken, emekli ve memurlar için Temmuz ayında bir zam yapılacağını duyurmuştu. Bu açıklamaların ardından gözler Temmuz ayına çevrildi. SGK Uzmanı Melis Elmen, A Haber'de katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarda, Temmuz ayında maaşlara ilişkin önemli bir düzenlemenin yapılacağını ve memur zamlarıyla eşitlenerek asgari ücret artışına yakın bir seviyeye getirilmesinin planlandığını belirtti.

Elmen, Ocak ayında olduğu gibi Temmuz ayında da memur zamlarına eşitlenen maaşlar için ayrıca asgari ücret artışıyla ilgili bir çalışmanın başlatıldığını ifade etti. Bu gelişme, maaşların enflasyon karşısında erimesini önlemeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Temmuz ayında yapılacak düzenlemeyle ilgili detaylar, önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanacak. Ancak şimdiden, maaşlara eşitlenme ve enflasyon karşısında alım gücünün korunması adına yeni adımların atılacağına dair umutlar artıyor.