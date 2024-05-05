Emeklilere Mayıs Ayında Sürpriz Ödeme! SSK ve Bağ-Kur Ayrımı Yok, Tüm Emeklilere Ödeme Yapılacak

2024 Emeklilik Yılı ilan edilmiş olup, emeklilere yönelik çeşitli kolaylıkların sağlanması için çalışmalar hızla devam ediyor. Temmuz ayında emekli maaşlarının artışına ilişkin yeni bir formül geliştirilmesi üzerine yapılan çalışmalarda, emeklileri sevindirecek gelişmeler yaşanıyor.

Milyonlar gözünü ve kulağını Temmuz ayına çevirmiş durumda. Temmuzda emeklilerin maaşları, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için altı aylık enflasyon oranında artacak. Kamu emeklileri ise enflasyon farkını toplu sözleşmeyle alacaklar.

Şu ana kadar açıklanan üç aylık enflasyon verilerine göre, %15 oranında bir artış belirlendi. Ancak, altı aylık enflasyonun %25-30 aralığında olması bekleniyor. Ayrıca, emeklilerin satın alma gücünü artırmak için başka formüller üzerinde de çalışılıyor. Memur emeklileri ile SSK emeklileri arasındaki farkın kapatılması ve artış miktarının artırılması için sosyal unsurların devreye sokulması da gündemde.

Bu doğrultuda, enflasyondaki artışın yanına refah payı olarak 10-15 puan daha ekleneceği iddia ediliyor. Ocak ayında 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşı da yeniden belirlenecek.

Mayıs ayında ise emeklilere yönelik önemli bir sürpriz ödeme yapılması bekleniyor. Bu ödeme, SSK ve Bağ-Kur ayrımı olmadan tüm emeklilere yapılacak.

Ayrıca, emeklilere yönelik geliştirilen modeller arasında öne çıkan bir diğer uygulama ise "Emekli Kartı”. Bu kart, emeklilere yönelik tüm destek hizmetlerini ve ödemeleri garanti altına alıyor. Mayıs ayında emekli kartı ile ilgili gelişme yaşanması bekleniyor.

Emekli Kartı, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanıyor.

Temmuz ayında maaş artışı için ise şu formüller üzerinde duruluyor:

3 aylık enflasyon: %15

6 aylık beklenti: %25-30

Refah payı beklentisi: 10-15 puan

Yıllık enflasyon beklentisi: %34-40

Taban maaş: 10 bin TL

Temmuz ayındaki taban aylık için üç formül ise 6 aylık enflasyon formülü, yıllık enflasyon formülü ve asgari ücret ile eşitleme formülüdür.