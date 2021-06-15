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EĞİRDİR 8 İL BELEDİYE BAŞKANI VE 4 MİLLETVEKİLİNİ AĞIRLADI

EĞİRDİR 8 İL BELEDİYE BAŞKANI VE 4 MİLLETVEKİLİNİ AĞIRLADI
ISPARTA
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EĞİRDİR 8 İL BELEDİYE BAŞKANI VE 4 MİLLETVEKİLİNİ AĞIRLADI.
 
*FENOMEN AĞRI BELEDİYE BAŞKANI SAVCI SAYAN;
‘BURADA TÜRKİYE’NİN KARDEŞLİĞİ VAR.’
 
*GİRESUN BELEDİYE BAŞKANI AYTEKİN ŞENLİKOĞLU;
‘EĞİRDİR’İN BİR BAŞKA GÜZELLİĞİ VAR.’
 
*RİZE BELEDİYE BAŞKANI RAHMİ METİN; ‘VAKİT ISPARTA VAKTİ’
 
*TRABZON MİLLETVEKİLİ AYŞE SULA KÖSEOĞLU;
‘EĞİRDİR ÇOK GÜZEL ETKİLEYİCİ BİR GÜZELLİĞE SAHİP.’
 
*ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN; ‘EĞİRDİR DÜNYA’NIN
8. Cİ HARİKASI, MİSAFİRLERİMİZ TURİZM ELÇİMİZ OLACAKLAR.’
 
*BAŞKAN VELİ GÖK; ‘MİSAFİRLERİMİZİ TÜRKİYE’NİN İNCİSİ EĞİRDİR’DE GÖRMEKTEN ÇOK MUTLUYUZ.
 
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, İl  Belediye Başkanları Toplantısı kapsamında Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in ev sahipliğinde Isparta’da bulunan 8 Belediye Başkanı ve 4 Milletvekilinden oluşan heyet dün akşam saatlerinde Eğirdir’e geldiler.
Heyeti Eğirdir girişinde Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK karşıladı. Giresun Belediye Başkanı Aytekin ŞENLİKOĞLU, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Yalova Belediye Başkanı Mustafa TUTUK, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah TANĞLAY, Uşak Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN, YEREL YÖNETİMLER BAŞKANLIĞI BÖLGE SORUMLUSU BAŞKAN YARDIMCILARI  Selim YAĞCI Bilecik Milletvekili,  Ceyda Bölünmez ÇANKIRI  İzmir Milletvekili, Bilal UÇAR 24-25. Dönem Denizli Milletvekili ve  Ayşe Sula KÖSEOĞLU  25-26. Dönem Trabzon Milletvekili Eğirdir’e adeta hayran kaldılar.
İl olarak  Eğirdir Yeşilada ve çarşı turu yapan misafirler Yeşilada’da fotoğraf çekiminden sonra  Akpınar Kartal Seyir Terasında yemekte bir araya geldiler.
Televizyon ekranlarından tanınan ve fenomen olan başarılı Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan yaptığı açıklamada; ‘Ülkemizin her tarafı her köşesi çok güzel ama hem Isparta hem Eğirdir’in çok ihtişamlı bir şehir olduğunu gördük. Temiz şehirler, güzel şehirler. Beni en çok ilgilendiren aslında burada Türkiye’nin kardeşliği var, her bölgeden Belediye Başkanları olarak buradayız. Türkiye’nin birlik ve beraberliğini görmeyenler bize baktığında ne kadar bir ve beraber olduğumuzu görecekler. Ağrı’dan, Giresun’dan, Yalova’dan, Düzce’den, değişik yerlerden Uşak’tan burada toplanmışız ve Türkiye’mizin güzellikleri ile birlikte sorunlarını da konuşuyoruz, tartışıyoruz AK Partili Belediyeler olarak güzel güzel çözümler buluyoruz. Genel Başkan Yardımcılarımız var burada önemli bir toplantı yapıyoruz. Önemli birbirimize fikirler sunuyoruz. Ama dediğim gibi güzelliklerin yanında kardeşliğimizin güzelliği bu işi pekiştirdi. Ben gelmekten büyük bir onur duydum, şeref duydum. Hem Eğirdir Belediye Başkanımız, hem de Isparta Belediye Başkanımız gerçekten çok güzel işler yapmışlar. Şehirleri güzel, çevreleri güzel, temizliği güzel. Zaten bir belediye başkanından istenen her şeyi yapmışlar, darısı bizim başımıza.’ ifadelerini kullandı.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu; ‘Sağolsun Isparta Belediye Başkanımız bizi gün boyu misafir etti. Akşamda Eğirdir’e gelme fırsatı bulduk. Eğirdir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Güllerin şehrine Isparta’ya bu kadar detaylı gelmemiştik, bizim içinde bir fırsat oldu. Gülün sadece bir çiçek değil aynı zamanda bir bölgenin hemen hemen her şeyi şekline döndüğünü Isparta’da görmüş olduk. Gül ciddi bir ekonomik kaynak haline dönüşmüş çok güzel bir şey. Tabi Eğirdir’ide görünce, memleketimizin her tarafı güzel ama Eğirdir’inde bir başka güzelliği var. Gölle, doğanın, dağın coğrafyanın, bitki örtüsünün uyumunu da gördük ki gerçekten çok güzel bir memleket var. Bu fırsatı verdikleri için Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyorum.’ dedi.
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ; ‘Bugün Eğirdir’de güzel bir tepedeyiz, Eğirdir deyince, Isparta deyince hemen aklımıza komando birlikleri aklımıza geliyordu, şimdi onları yerinde görüyoruz, aynı zamanda coğrafya çok güzel. 900-1000 kodlarındaki, yükseklikteki tam yayla havasında, yeşili güzel. Sabahleyin güllerin içerisinde hayata başladık, bahçelerden gül topladık. Daha sonra göllerimizi gördük, meyvelerimizi tattık. Yani bir günde 24 saatte hakaten Isparta’nın bütün güzelliklerini, bugünde Eğirdir çevresindeyiz bütün güzellikleri tatmış olduk. Belediyeciliği çok beğendik, başkanımız gerçekten kısa sürede hem verimli, hem vatandaşımızın kullanımına, hizmetine uygun olan bir çok projeye imza atmış ve atıyor. Bu anlamda bizde bir çok şeyleri gördük. Bir tecrübe anlamında bu Belediye Başkanlarının buluşması bu anlamda, hem başkanımıza, hem de sizlerin konukseverliğine teşekkür ediyoruz, ve ‘Vakit Isparta Vakti’ diyoruz.’ ifadelerine yer verdi.
Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu; ‘Isparta’yı dışarıdan tanımayla, Isparta’yı yakından tanımanın ne kadar fark ettiğini bugün Isparta’da bütün yaptığımız gezilerde canlı şahidi olarak fark ettik. Isparta muhteşem Türkiye’nin cennet bölgelerinden bir tanesi. Biz dışarıdan sadece gülle meşhur yada, Süleyman Demirel’in memleketi olarak biliyorduk kabaca. Isparta’nın doğal güzelliklerini, Isparta’ya yapılan hizmetleri, Isparta’nın kendini fark ettiren çok özel insanı şaşırtan güzelliklerini yakından görmekten büyük mutluluk duydum. Eğirdir’de çok etkileyici bir güzelliğe sahip, deniz gibi adeta, dalgalarıyla gölün kıyıya vurduğu, özellikle adanın olduğu bölümü çok beğendik. Bir etrafı başka, denizin ortasından yürüyormuş gibi hissediyorsunuz kendinizi yolla beraber. Çok etkileyici bir güzellik, dışarıdan bakmakla, yada Isparta’yı bir il olarak 81 ilden bir tanesi gibi görmekle çok büyük eksiklik hissettiğimi ben bizzat yakından görünce fark ettim. Isparta’yı mutlaka Türkiye’de yaşayan herkesin bizzat yakından gezerek görmesini ve deneyimlemesini arzu ederim. Hem iç turizme, hem dış turizme çok ciddi katkı verebilecek güzel destinasyon alanları olan bir şehir. Bütün emek veren katkı veren herkese, başta Şükrü Başkanımız olmak üzere canı gönülden teşekkür ediyorum. Bugün burada hem çok güzel bir toplantı icra ettik Yerel Yönetimler Birim İstişare toplantımızı yaptık. Ortak aklı kullanmak AK Parti’nin en önemli özelliklerinden bir tanesi. 8 tane Belediye Başkanımızın her biri parti deneyimlerini dile getirdiler ama Isparta’dan da öğrendiğimiz ve diğer Belediye Başkanlarımızın aldığı güzel deneyimler oldu. Alanında görmek, yerinde görmek Kirazlıdereyi izlemek, burada Eğirdir’i görmek çok etkileyiciydi, gerçekten çok güzel bir memleket. Hizmet veren, katkı veren herkese teşekkür ederim.’ ifadelerini kullandı.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen; ‘Biliyorsunuz Yerel Yönetimler istişare toplantısının 2. cisi Isparta’da. Bu anlamda misafirlerimizi Isparta’ya davet ettik. Tabiî ki Isparta’ya gelen misafirlerimizin Eğirdir’e gelmemesi mümkün değil, mutlaka Eğirdir’imizi görmeleri gerekiyor. Buraya geldik burada bir yemek ikram ediyoruz. Sağolsun Eğirdir Belediye Başkanımızda bize iştirak etti. Eğirdir’le alakalı güzel sözlerle Eğirdir’de neler olduğunu, Eğirdir’in nerelerden geldiğini, nasıl bir ilçe olduğunu çok güzel bir şekilde anlattı, bilgilendirdi. Bundan da biz son derece memnun olduk. Çok güzeldi gelen misafirlerimiz 8 tane Belediye Başkanımız 4 tane Milletvekilimiz burada Genel Başkan Yardımcılarımızla beraber Eğirdir’i o kadar çok beğendiler ki, bizler her zaman şunu söylüyoruz. Eğirdir Dünya’nın sekizinci harikası bu bir gerçektir, bu güzelliği gören insan buradan ayrılamaz. İnanın o kadar güzel şeyler söylediler ki o kadar güzel bir yer olduğunu anlattılar ki bunlar bizim hepsi turizm elçimiz olacaklar. Amacımız bizim burada bu arkadaşlarımızla beraber daha fazla yerlere ismimizin yayılması, ve bu güzellikleri başka yerlerde anlatması. Artık biliyorsunuz dijital ortam çoğaldı. Buradaki fotoğraflar, buradaki görüntüler konuşmalar ve bura ki manzaralar onların dijital ortamlarında paylaşmalarıyla daha çok insan tanıyacak, daha çok insan burayı bilecek ve beğenecek ve buraya gelmek isteyecek. Şimdi pandemi dolayısıyla bazı sıkıntılarımız var, gelemiyorlar ama bu sıkıntı bittikten sonra o insanlar o kadar çok buraya gelmeyi arzu edecekler ki inşallah biz bunları göreceğiz ve o insanları burada Eğirdir’de Isparta’da misafir ederek güzel bir ortam olacak onlara Isparta’mızı, Eğirdir’imizi anlatmış olacağız. Yapmış olduğumuz toplantımız çok faydalı oldu, ayrıca eşli gelmeleri misafirlerimizin çok daha farklı güzel oldu. Onun için buraya misafirlerimizin gelmesinden biz son derece memnunuz inşallah hayırlara vesile olur.’ İfadelerine yer verdi.
Son olarak konuşan Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ise; ‘Isparta’mızda, Eğirdir’imizde 8 farklı ilden Belediye Başkanımız 4 Milletvekilimizi, Sayın Bakanımızı Eğirdir’de görmekten, Isparta’da görmekten son derece mutlu olduk. Biz onların bu ziyaretlerden mutlaka gözlemlerini değerlendirip bizlere buradaki yerel yönetimlere katkı sağlamak anlamında sağlayacakları katkılardan da şüphemiz yok. Tüm misafirlerimizi Eğirdir’de görmekten, özellikle Türkiye’nin İncisi Eğirdir’de görmekten son derece mutluyuz.’ İfadelerini kullandı.
Aslen Ağrı’lı olan Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK Akpınar Kartal Seyir Tepesine gelerek misafirlerle ilgilendi. Hemşehrisi olan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’la birlikte oturan ve uzun süre sohbet eden Kaymakam Çelik ve Başkan Veli Gök daha sonra misafirleri uğurladılar. ,
(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
 
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