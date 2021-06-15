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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Isparta'ya geldi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Isparta'ya geldi
ISPARTA
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“Ispartalılar başkanlarıyla gurur duysunlar”
 
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İl Belediye Başkanları 2. Değerlendirme ve İstişare Toplantısı için Isparta’da bulunan belediye başkanları ve milletvekilleri şehrin terası Kirazlıdere’de incelemelerde bulundu.
Belediye binasında düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İl Belediye Başkanları 2. Değerlendirme ve İstişare Toplantısı sonrasında heyet gittiği şehrin seyir terası Kirazlıdere’ye hayran kaldı.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Kirazlıdere ve yapılan düzenlemeler hakkında heyete bilgiler verdi.
 
HER TARAF YEMYEŞİL
Yıllardır Türkiye’nin illerini dolaştığını kaydeden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Bu kadar düzenli, temiz, tertipli bir şehri ilk defa görüyorum desem yalan olmaz. Her taraf yemyeşil, kutluyorum, tebrik ediyorum. 10 puan mı veriyorlar, ben elimde olsa 20 puan veririm. Hayran kaldım. Allah, başkanımızın yolunu ve bahtını açık etsin. Bütün Ispartalılar başkanlarıyla gurur duysunlar” dedi.
 
HALKIMIZA BÖYLE GÜZEL İMKANLARIN SUNULMASI GÜZEL
Isparta’nın güzel bir coğrafyada yer aldığını söyleyen Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de, “Sayın başkanımızın özel sektörden, ticaret odasından geliyor olmasının sahada yaptığı işlerde verimlilikte, belediyenin kendi personeliyle bunları yapıyor olması daha da güzel. Halkımıza böyle güzel imkanların sunulması, bu coğrafyayı böyle hale getirip de insanların hizmetine sunması açısından başkanımızı bizde tebrik ediyoruz” görüşlerinde bulundu.
 
BELEDİYECİLİK NOKTASINDA DAMGA VURMUŞ
Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise, yapılan güzel çalışmalardan dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkür ederek, “Bir iş yapılır ancak yapılacak yerin planlaması ve şekli çok önemli. Başkanımız projeleri oluştururken, yer seçimleri itibariyle çok doğru, uygulamalar çok yerinde, kaliteli uygulamalar yapmış. Kısa bir süre olmasına rağmen özellikle bu bölge ve Isparta’nın bir çok yerinde belediyecilik noktasında damgasını vurmuş. Eminim ki, 2024 geldiğinde Isparta çok daha gelişmiş, çok daha değişmiş olacak. Başkanımızı tüm çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum, Isparta çok şanslı diyorum” ifadelerinde bulundu.
 
GURUR VERİCİ BİR ÇALIŞMA
Kirazlıdere’nin çok başarılı ve gurur verici bir çalışma olduğunu belirten 26. Dönem Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, “AK Parti Belediyeciliğinin en güzel örneklerinden birisini Isparta’da sergilediği için başkanımızı ayrıca kutluyorum. Sadece iç turizme değil, inanıyorum ki, uluslararası turizme de çok ciddi katkı verebilecek bir destinasyon alanı oluşmuş. Görsel güzellikler sergileniyor. İşte Isparta’nın tüm güzelliklerini görebileceğiniz bir seyir terası ve manzara alanı. Başkanımızı kutluyorum, tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kirazlıdere incelemesine  Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ile Yerel Yönetimler Başkanlığı Bölge Sorumlusu Başkan Yardımcıları Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 26. Dönem Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, 24-25. Dönem Denizli Milletvekili Bilal Uçar ile AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, AK Parti İl Başkan Vekili Hamidullah Armağan katıldı.
 
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