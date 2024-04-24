Emekli Maaşlarındaki Büyük Oyun Ortaya Çıktı!

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, emekli ve memur maaşlarına ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu. Babuşcu, ekonomi yönetiminin enflasyonu düşük çıkararak, memur ve emekli maaş zamlarının düşük olmasını sağlayacağını belirtti.Artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında memur ve emeklilerin alım gücünde yaşanan düşüş, önemli bir sorun olarak ön plana çıkıyor. Bu durum, temmuz ayında yapılacak olan ara zammı merak konusu haline getirirken, Prof. Dr. Şenol Babuşcu'nun iddiası dikkat çekiyor.Babuşcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomi yönetiminin seçim sonrasına bıraktığı vergi ve zamları Nisan ve Mayıs aylarında yüksek oranlarla değil, her ay düşük oranlarla yaparak halkı enflasyonun düşeceğine inandırmayı amaçladığını belirtti.Ayrıca, ekonomi yönetiminin seçim sonrasına bıraktığı vergi ve zamların yılın ilk altı ayında enflasyonun düşük çıkmasını hedeflediğini ifade eden Babuşcu, bu durumun memur ve emekli maaş zamlarının temmuzda düşük olmasını sağlayacağını savundu.Diğer yandan Türkiye İstatistik Kurumu'nun mart ayında açıkladığı enflasyon oranları ile memur ve emekli maaşı zamları da şekillenmeye başladı. Üç aylık enflasyon rakamının yüzde 15,05 olduğu kaydedilirken, bu bilgiyle memur ve emekli maaşlarının zam oranları da netlik kazanmış oldu.