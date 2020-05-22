ADANA - AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zenbilci, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle mesafelerin uzak, gönüllerin birbirine daha yakın olduğu, geçmiş yıllara göre farklı bir ramazanın geride bırakıldığını ifade eden Zenbilci, şunları kaydetti:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bir ramazan ayını daha geride bırakarak bayrama kavuştuk. Ramazan ayı boyunca kardeşlerimizle birlikte iftar yapamadık ancak sofralarımız ayrı da olsa gönüllerimiz bir oldu. Ramazan ayı boyunca koronavirüs salgının son bulması için hep birlikte el açtık, dua ettik. Tedbirlere uyarak bu salgından kurtulup özlemini çektiğimiz eski günlere dönmek hepimizin arzusudur. Bu mübarek Ramazan Bayramı'nı bir fırsat bilip, ihmal ettiğimiz ailemiz, akrabalarımız ve arkadaşlarımızın, teknolojik araçlarla da olsa, gönlünü almalı, dargınlıklara, kırgınlıklara, küskünlüklere son vererek muhabbetimizi artırmalıyız."