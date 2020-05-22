ADANA - Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Türk Kızılay, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hastanelere destek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Türk Kızılay Adana Şubesi ekipleri, içerisinde başta hijyen kiti olmak üzere pijama, terlik, iç çamaşırının bulunduğu bir tır yardım malzemesini Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ile Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tamer Cevat İnal'a teslim etti.

Ceyhan Belediyesi de yaklaşan bayram öncesi mahalle muhtarları ve fırıncıları ziyaret ederek cerrahi maske ve el dezenfektanı verdi.

Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tatlı üretimi ve satışı yapılan iş yerlerinde, salgın nedeniyle alınan önlemlerin uygulanıp uygulanmadığını denetledi.



Yüreğir Belediyesi ekipleri de koronavirüs nedeniyle bayramda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi belediye ile gönüllü olarak çalışan hayvanseverler mama dağıtımı gerçekleştirdi.

- Hatay

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri de tedbirler kapsamında il genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında ve şehir içinde faaliyet gösteren taksilerde dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanlığı binası önünde ekipler tarafından yapılan çalışmada, çok sayıda araç dezenfekte edildi.

Uygulamanın salgın süreci boyunca her hafta perşembe ve cuma günleri süreceği bildirildi.

- Osmaniye

Osmaniye'de belediye ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezindeki tüm camilere temizlik ve dezenfektan seti dağıttı.

Belediye Temizlik İşlerine bağlı ekipler, dezenfektan, fırça, temizlik bezi, kolonya ve gül suyundan oluşan setleri, cami imamlarına teslim etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balkaya'nın da katıldığı dağıtımların devam edeceği bildirildi.

- Mersin

Mersin'de, Emniyet Müdürlüğü ekipleri Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil şeridinde denetim yaptı. Ekipler, merkez Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde sosyal mesafe kuralına ilişkin anonslar yaptı.

Toroslar ilçesinde berber, kuaför ve güzellik salonları denetlendi.





