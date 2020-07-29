MERSİN - Mersin'de, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzurlu bir bayram ve yaz tatili geçirebilmeleri için otobüsleri inceledi.

Sürücüleri, yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları konusunda uyaran ekipler, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde yolcu indirme ve bindirme yapılmaması, yasal hız limitlerine uyulması ve seyahat halinde cep telefonu kullanılmaması yönünde bilgilendirme yaptı.