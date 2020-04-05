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Seyehat konulu filmler ile yeni yerler keşfedin!

Seyehat konulu filmler ile yeni yerler keşfedin!
ISPARTA
G.Tarihi: 05.04.2020 18:45
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Seyahat konulu filmler: Gezi severlere özel 10 güzel film
Salgının önüne geçmek adına evinizde kalmaya devam ettiğiniz şu günlerde sizlere seyahat konulu filmler önerisinde bulunuyoruz. Bu filmler seyahat seven herkesin keyifle izleyeceği listeler oluşturuyor. Hepsi de yola çıkarak dünyanın farklı yerlerinde farklı maceralar yaşayan kişilerin hikayelerini konu alıyor.

Seyahat konulu filmler evde sosyal izolasyona girdiğiniz bu dönemde sizlere çok farklı yol hikayeleri sunuyor. Hepsi izlemeye değer ve farklı hayatların seyahat deneyimlerini farklı bakış açıları ile sunmuş. Yerli ve yabancı filmler arasında doğal güzelliklerden de bol bol kareler görebileceğiniz bu yerler yeni gezi adresleri tanımanıza da olanak sağlayacaktır. Tek başınıza y ada ailenizle beraber seyahat konulu filmleri izleyerek evinizde güzel vakit geçirebilirsiniz. İşte en beğenilen seyahat konulu muazzam manzaralara sahip filmler.
 

SEYAHAT KONULU FİLMLER

Seyahat konulu filmlerin her biri size seyahat konusunda da yeni fikirler verecek. Çok güzel maceraların yaşandığı filmlerin bazıları kitaptan uyarlama olduğu gibi bazıları da gerçek yaşamdan alıntı olabiliyor.

1-İnto The Wild

1

 
Bir kitap uyarlaması olan film 2007 yılı yapımı olan ve izlenme puanı da oldukça yüksek. İzleyenlerin sevdiği filmin konusu McCandless adındaki bir gencin maceralarını konu ediniyor. Sean Penn'in yönetmenliğini ve yapımcılığını yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Emile Hirsch, Vince Vaughn ve Catherine Keener yer alıyor. Film, En İyi Kurgu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Hal Holbrook) dalında Oscar'a aday gösterilmiştir. Filmin baş kahramanı olan Christoper anne ve babasıyla yaşadığı sorunlar sebebiyle sahip olduğu her şeyden vazgeçerek yola düşer. Alaska’da tek başına vahşi doğada yaşamaya çalışan kahramanımız buraya yaptığı yolculuk sırasında sıra dışı birçok kişiyle tanışır.

2-Knockin’ on Heaven’s Door

2

Türkçede Cennet Yolcuları olarak bilinen film tam bir macera filmi olarak yer alır ve soluksuz izleyebileceğiniz güzel bir filmdir. İzlenme puanı ise 8.0 olarak belirlenmiş. Bu da filmin güzelliğini gözler önüne seren bir kanıt oluyor. Alman yapımı olan filmin konusu ise şöyle; Martin ve Rudi, kendilerini hayatın akışına kaptırmış iki genç insandırlar. Bir gün gittikleri hastanede kanser olduklarını öğrenirler. İşin kötü tarafı hastalık ilerlemiştir ve işin içinden çıkılmaz bir boyut kazanmıştır. Sürecekleri hayata dair bir umutları kalmayan ikili kalan günlerin tadını çıkarmak üzere bir yolculuğa çıkmaya karar verirler. Kaybedecekleri hiçbir şey yoktur. Değerli bir arabayı çalarlar. Arabanın içerisinde bir silahla karşılaşırlar. Araba bir mafya çetesine aittir ve işler karışacaktır.

3-The Secret Lıfe Of Walter Mıtty

3

Evde kaldığınız şu günlerde seyahat temalı filmlerden biri de Türkçesi Alter Mitty'nin Gizli Yaşamı olan bu film. 2013 yılında gösterime giren film de diğer filmler gibi sizlere güzel bir macera sunuyor. Sessiz bir hayat süren Walter Mitty Life dergisinde çalışmaktadır. Yeni iş arkadaşı ile aşk yaşamaya başlar. Bir yandan da derginin artık yalnızca internetten yayın yapacağı haberini alması, onu işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya getirecektir. Derginin basılı yayın hayatına veda edeceği son sayısında çıkması planlanan önemli bir fotoğrafın yok olmasıyla işler karışır. Walter'ı ve Cheryl'ı akıl almaz olaylar ve sürpriz gelişmeler beklemektedir.

4-A Map For Saturday

4

2007 yapımı bir seri olan bu film çantası sırtında dünyayı gezen bir kişinin hikayesini konu alıyor. İzlemeye değer ve kesinlikle ilham verecek harika bir film. Seyahat etmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi seven kişilerin en çok beğendiği seriler içerisinde olan film HBO kanalında havalı bir işe sahip olan Brooke Silva Braga'nın her şeyi geride bırakıp sırt çantasıyla dünyayı gezmeye başlamasını anlatır.

5-180 South

5

180 Derece Güney olarak dilimizde yerini bulan film 2010 yapımı. Jeff Johnson'ın kahramanları Yvon Chouinard ve Doug Tompkins'in Patagonya'ya yaptığı yolculuğun izlerini sürmesini anlatıyor.
Yol boyunca Easter Island'da karaya oturuyor, hayatında gördüğü en büyük dalgada sörf yapıyor ve kendini Ceroo Corcovado'ya nadiren yapılan bir tırmanışa hazırlıyor. Jeff'in hayatı buraya bir zamanlar tırmanış ve sörf aşkıyla gelip sonradan vahşi doğa tecrübesini her şeyin üstünde tutmaya başlayan ve servetlerini Patagonya'yı korumak için harcayan Chouinard ve Tompkins'le tanışmasıyla değişiyor.

6-The Way

6

Son derece ilham veren harika bir film olarak yerini listede alan bir diğer seyahat konulu film de 2010 yapımı Yol oluyor. Camino de Santiago’da yürürken çıkan fırtına yüzünden ölen oğlunun cenazesini almak için Fransa’ya giden bir baba, eve geri dönmek yerine, oğlunun geziyi bitirme arzusunu gerçekleştirmek için unutulmaz bir yolculuğa çıkmaya karar verir. Yol boyunca dünyanın dört bir yanından gelmiş birçok insanla tanışır ve “yaşadığımız hayat ile seçtiğimiz hayat” arasındaki farkı keşfeder.

7-Hector and the Search for Happiness

7

Seyahat konulu filmler arasında yine maceralarını ekrana taşıyan bir kişinin başına gelenleri izleyeceksiniz. 2014 yılında yapılan filmin izleyici puanı ise 6.9 olarak belirlenmiş. Konusu ise şöyle; Mutluluğun peşinden koştururken dünyayı köşe bucak arşınlayan bir psikiyatrın öyküsünü izleyeceksiniz. Nitekim Hactor'un bu sırra vakıf olabilmesi pek de kolay olmayacaktır. Serendipity ve Shall We Dance filmlerinin yönetmeni Peter Chelsom’un kamera arkasına geçtiği Hector and the Search for Happiness adlı dramda; Simon Pegg, Rosamund Pike, Toni Collette, Stellan Skarsgard, Christopher Plummer ve Jean Reno’dan oluşan iddialı bir oyuncu kadrosu var.

8-Yaban

8

Yine ilham olacak harika bir film de 2014 yapımı olan ve izleyici puanı 7.2 olan Yaban oluyor. Cheryl son zamanlarda yaşadığı sorunlu hayat nedeniyle, kendi içsel dünyasını keşfetmek, yaptığı yanlışları anlamak ve hayatını daha yaşanılır kılmak adına 1,100 millik solo bir yürüyüşe çıkmaya karar verir. Zaman zaman geçmişin karabasanları, zaman zaman o an yaşadığı içsel çatışma ve karşılaştığı engebeler, bu yolculuğa neden çıktığını anımsatır. Cheryl hayatının bu zorlu geçidini aşmak için 1,100 mil yürümeye kararlıdır.

9-Yol Arkadaşım

9

Türk filmi olan Yol Arkadaşım tam bir seyahat maceralarını anlatan aynı zamanda da komedi türünde güldürmeyi başaran bir film oluyor. Onur ve Şeref’in yol maceralarını konu alan filmde bir uygulama üzerinden tanışan iki kişinin yol arkadaşlığı anlatılıyor.

10- Bear Grylls İle Yabanda

10

Birbirinden farklı maceraları ekranlara belgesel niteliğinde taşıyan Bear Grylls insanın doğa ile mücadelesini ve bütün acil durum senaryolarını gösterirken dünyanın farklı yerlerinden en güzel manzaraları da sunuyor. Çölde, buzulda, ormanda ve dağda her nerede olursa olsun Bear Grylls muhteşem doğanın içerisinde güzel izlenme keyfini sizlere sunuyor.

11- Yüzüklerin Efendisi 

11

Yeni Zelanda'ya yapılan olyculuğu konu alan filmin serileri evde geçirdiğiniz günlerde çok iyi vakit geçirmenize sebep olacak. Aynı zamanda da yolculukları sırasında geçtikleri yerleri de mutlaka görmek isteyeceksiniz. Oturduğunuz yerden muazzam manzaralara sahip yerlere götürecek sizi. 

12-Küs Kardeşler Limited Şirketi

12

3 kardeşin macera dolu Hindistan yolculuğunu izleyeceksiniz bu filmde. Annelerini bulmak için çıktıkları yolculukta Jodhpur ve Udaipur gibi Rachastan’ın gözde kentlerini görebilirsiniz. 

13-Sideways

13

Bu filmde ise çok eski iki arkadaş evlenmeden önce son bekar gezilerine beraber çıkmak isterler. Kendilerini yeniden keşfettikleri bir gezi olur. Kaliforniya'da geçen film üzüm bağlarında çekilmiş. 

14-Gün Doğmadan Önce

14

Size Viyana'yı gezdirecek olan bir film. Her köşesinin manzarasını size sunacak olan filmde Viyana’nın ünlü meydanlarından Maria-Theresien-Platz’dan Viyana Sanat Tarihi Müzesi’ne kadar her yeri gezmek mümkün. 

15-Ye, Dua Et, Sev

15

Roma sokaklarından Hindistan'a uzanana bir film Ye, Dua Et, Sev. Yayınlandığı dönemde de büyük ses getiren filmde dünyanın en güzel manzaralarını görmek mümkün. ‘Ye, Dua Et Sev’, bir kadının kendini arayış yolculuğunda leziz yemekler, etkileyici kültür ve romantizmle buluştuğu bir yolculuk filmi.


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