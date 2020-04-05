Bilim Kurulu Üyesi 'iyi haber' deyip koronavirüs aşısını duyurdu

HAYVANLAR ÜZERİNDE DENENDİ

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan son dakika açıklaması geldi. Aşı geliştirildiğini belirten Kara, "Koronavirüs aşısı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada" ifadelerini kullandı.Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken, ülkemizde aşı ve ilaç tedavisi için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşıyı ilk kez hayvanlar üzerinde denediklerini ve olumlu dönüş aldıklarını söyledi.Prof. Dr. Kara, açıklamasındaadelerini kullandı.