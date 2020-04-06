81 İL VALİLİĞİNE SOKAK HAYVANLARI GENELGESİ

Vali/Kaymakamlarımızca başta yerel yönetimler olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak içinde bulunduğumuz süreçte yiyecek bulmakta zorlanabilecek olan sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bu amaçla, başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması, ihtiyaç duyulan alanların dezenfekte edilmesi, vatandaşlarımızın da bu konudaki hassasiyetlerinin arttırılması önem taşımaktadır.

Vali ve Kaymakamlarımız tarafından yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yerel yönetimler, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli planlama, koordinasyon ve uygulama eksiksiz şekilde yerine getirilmelidir.