Asgari Ücrete Yapılacak Zam Belli Oldu! Hükümet Baskılara Dayanamadı ve Rakamı Açıkladı

Geçen yıl aralık ayında yapılan yüzde 49'luk asgari ücret zammının ardından, 11.402 TL olan asgari ücret 17.002 TL'ye yükseltilmişti. Ancak, enflasyonun etkisiyle yeni zamlı maaşlar kısa süre içinde eriyerek, asgari ücretli çalışanların ay sonunu zor getirmesine neden oldu.

Hükümet, başta asgari ücrete ara zam yapmayacaklarını açıklamıştı. Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, asgari ücrete yapılacak zam konusunda belirsizliklerin sona erdiğini duyurdu.

Bakan Işıkhan, "Öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak, şu an süreç bu şekilde devam edecek" diyerek asgari ücrete zam kapılarını kapatmıştı.

Ancak, ekonomist İris Cibre'nin hesabından yapılan açıklamada, Temmuz ayında vekillere 43 bin TL civarında zam yapılacağı belirtilirken, asgari ücrete zam yapılmayacağına dair endişeler dile getirildi. İris Cibre, enflasyon beklentileri doğrultusunda tüm ücretlilerin alım gücünün yüzde 35 civarında düşeceğini öne sürerek, "Halkı hem fakirleştiriyor hem de bütçeyi o halkla denkleştiriyorsunuz" dedi.

Bu açıklamalara karşılık olarak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Batı, asgari ücrete yapılacak zam konusunda hükümetin ikna edilmesi gerektiğini belirtti. Batı, kamuoyu baskısının devam etmesi ve iş dünyasının da ikna edilmesi halinde asgari ücretin en fazla hedeflenen enflasyonun yarısı kadar (%18) artabileceğini ve net 20 bin TL olabileceğini öne sürdü.

Görünen o ki, asgari ücret konusunda belirsizlikler devam ediyor ve gelecek dönemde yapılacak açıklamalar bu konuda netliği sağlayacak.