Isparta'da Yaşayanlar Dikkat: 16-17 Ağustos'ta Saatlerce Elektrikler Kesilecek! (Sanayi ve Emre Mahallesi)

Isparta’da hafta sonu elektrik kesintisi alarmı! 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde şebeke bakım ve deplase çalışmaları nedeniyle Sanayi ve Emre Mahallesi başta olmak üzere bazı bölgelerde elektrikler saatlerce kesilecek. İşte kesintiden etkilenecek sokaklar ve saat detayları...

Isparta genelinde yürütülen altyapı, bakım ve şebeke deplase çalışmaları kapsamında 16 Ağustos Pazar ve 17 Ağustos Pazartesi günleri planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde başlayacak olan kesintilerin günün ilerleyen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Özellikle ticaretin ve günlük yaşamın yoğun olduğu Sanayi Mahallesi ile Emre Mahallesi sakinlerinin tedbirli olmaları istendi.

Kesinti Saat Kaçta Başlayacak, Kaçta Bitecek?

Elektrik kesintileri her iki günde de sabah saat 09.00 itibarıyla başlayacak. Kesintinin sona erme saati ise çalışmanın yürütüldüğü bölgenin durumuna göre 12.00 veya 16.00 olarak planlandı.

Planlı Kesinti Takvimi ve Etkilenen Bölgeler

Tarih Başlangıç - Bitiş Etkilenen Bölgeler / Mahalleler Çalışma Nedeni 16 Ağustos 2026 09.00 – 12.00 / 16.00 Sanayi Mahallesi ve çevresindeki bağlantı noktaları Şebeke Bakım ve Onarım 17 Ağustos 2026 09.00 – 12.00 / 16.00 Emre Mahallesi ve bağlı sokaklar Deplase Çalışmaları

Vatandaşlara ve Esnafa Önemli Uyarılar

Elektrik dağıtım şirketi yetkilileri, kesinti saatleri boyunca yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşların ve bölge esnafının tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu: