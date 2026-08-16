Isparta'da Yaşayanlar Dikkat: 16-17 Ağustos'ta Saatlerce Elektrikler Kesilecek!

Isparta'da Yaşayanlar Dikkat: 16-17 Ağustos'ta Saatlerce Elektrikler Kesilecek!
ISPARTA
G.Tarihi: 15.08.2026 00:33
558000 Okunma
0
 

Isparta'da Yaşayanlar Dikkat: 16-17 Ağustos'ta Saatlerce Elektrikler Kesilecek! (Sanayi ve Emre Mahallesi)

Isparta’da hafta sonu elektrik kesintisi alarmı! 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde şebeke bakım ve deplase çalışmaları nedeniyle Sanayi ve Emre Mahallesi başta olmak üzere bazı bölgelerde elektrikler saatlerce kesilecek. İşte kesintiden etkilenecek sokaklar ve saat detayları...
 
Isparta genelinde yürütülen altyapı, bakım ve şebeke deplase çalışmaları kapsamında 16 Ağustos Pazar ve 17 Ağustos Pazartesi günleri planlı elektrik kesintileri uygulanacak.
 
Yetkililerden alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde başlayacak olan kesintilerin günün ilerleyen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Özellikle ticaretin ve günlük yaşamın yoğun olduğu Sanayi Mahallesi ile Emre Mahallesi sakinlerinin tedbirli olmaları istendi.
 

Kesinti Saat Kaçta Başlayacak, Kaçta Bitecek?

Elektrik kesintileri her iki günde de sabah saat 09.00 itibarıyla başlayacak. Kesintinin sona erme saati ise çalışmanın yürütüldüğü bölgenin durumuna göre 12.00 veya 16.00 olarak planlandı.
 

Planlı Kesinti Takvimi ve Etkilenen Bölgeler

TarihBaşlangıç - BitişEtkilenen Bölgeler / MahallelerÇalışma Nedeni
16 Ağustos 202609.00 – 12.00 / 16.00Sanayi Mahallesi ve çevresindeki bağlantı noktalarıŞebeke Bakım ve Onarım
17 Ağustos 202609.00 – 12.00 / 16.00Emre Mahallesi ve bağlı sokaklarDeplase Çalışmaları

Vatandaşlara ve Esnafa Önemli Uyarılar

Elektrik dağıtım şirketi yetkilileri, kesinti saatleri boyunca yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşların ve bölge esnafının tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu:
 
  • Elektronik Cihazları Koruyun: Elektriklerin kesileceği saatten önce hassas cihazların (bilgisayar, TV vb.) fişten çekilmesi öneriliyor.
  • Jeneratör Kullanımına Dikkat: Jeneratör kullanan abonelerin, şebeke geri beslemesini önlemek adına şalterlerini kapatmaları gerekiyor.
  • Erken Tamamlanma İhtimali: Çalışmaların planlanan süreden önce tamamlanması durumunda bölgeye elektrik beklenenden daha erken verilebilir.
EGZOZCU MURAT'TAN KESİNTİSİZ HİZMET! WEB SİTESİ YAYINDA!
EGZOZCU MURAT'TAN KESİNTİSİZ HİZMET! WEB SİTESİ YAYINDA!
Üniversite – Gölcük yolu arası kesintisiz ulaşım Isparta 3 km’lik yeni bulvarına kavuşuyor
Üniversite – Gölcük yolu arası kesintisiz ulaşım Isparta 3 km’lik yeni bulvarına kavuşuyor
FACEBOOK, INSTAGRAM VE WhatsApp KESİNTİSİ GİDERİLDİ
FACEBOOK, INSTAGRAM VE WhatsApp KESİNTİSİ GİDERİLDİ
Haber: BiP Web'le iletişim kolay ve kesintisiz
Haber: BiP Web'le iletişim kolay ve kesintisiz
Isparta'ya TOGG Şarj İstasyonu Kuruldu: Elektrikli Araç Kullanıcılarına Kesintisiz Deneyim
Isparta'ya TOGG Şarj İstasyonu Kuruldu: Elektrikli Araç Kullanıcılarına Kesintisiz Deneyim
Isparta Belediyesi'nden Su Kesintisi Duyurusu
Isparta Belediyesi'nden Su Kesintisi Duyurusu
Planlı Su Kesintisi Duyurusu: Isparta Belediyesi'nden Önemli Bilgilendirme
Planlı Su Kesintisi Duyurusu: Isparta Belediyesi'nden Önemli Bilgilendirme
Isparta'da 12 Saat Su Kesintisi: İlçe Belediyesi Uyardı
Isparta'da 12 Saat Su Kesintisi: İlçe Belediyesi Uyardı
Isparta'da Elektrik Kesintisi Uyarısı - 28 Kasım 2023
Isparta'da Elektrik Kesintisi Uyarısı - 28 Kasım 2023
Elektrik Kesintisi Haberi: Isparta'da 10-11 Kasım Tarihinde Planlı Çalışma
Elektrik Kesintisi Haberi: Isparta'da 10-11 Kasım Tarihinde Planlı Çalışma
Elektrik Kesintisi Bildirimi - Isparta Merkez ve Çevresi
Elektrik Kesintisi Bildirimi - Isparta Merkez ve Çevresi
Devlet Destekli Yardımlar 12 Ay Boyunca Kesintisiz Devam Edecek
Devlet Destekli Yardımlar 12 Ay Boyunca Kesintisiz Devam Edecek
Isparta’da Planlı Elektrik Kesintisi: 15 Haziran’da Bazı Mahalleler Enerjisiz Kalacak
Isparta’da Planlı Elektrik Kesintisi: 15 Haziran’da Bazı Mahalleler Enerjisiz Kalacak
Isparat'da Elektrik Kesintisine Tepki
Isparat'da Elektrik Kesintisine Tepki
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kirazlıdere Cam Seyir Terası bakıma alınıyor
Isparta'da Yaşayanlar Dikkat: 16-17 Ağustos'ta Saatlerce Elektrikler Kesilecek!
Isparta’da “Haydi Çocuklar Camiye” programı düzenlendi
LGS 2. Nakil Sonuçları Açıklandı: Lise Maratonunda Yeni Takvim Belli Oldu!
TÜİK Verileri Açıklandı: Ispartalılar İnterneti En Çok Ne İçin Kullanıyor?
Isparta’da Zirai İlaç Satışlarında Yeni Sürat ve Çiftçilerin Tepkisi
Isparta'da Anız Yakma Uyarısı: "Toprağı ve Canlıları Yok Ediyoruz, Bu Yıl Anız Yakmayalım!"
MHP Isparta’da İlçe Kongrelerini Tamamladı: Gözler 29 Ağustos’taki İl Kongresinde!
Yalvaç’ta Köy Yollarına Konforlu Dokunuş: Altıkapı ve Bahtiyar Arasına Sıcak Asfalt!
Isparta Sokaklarında Akaryakıt İsyanı: "Nasıl Yetişeceğiz Bilmiyoruz!"
Isparta'da Elektrikli Bisiklet Sahiplerine Kritik Uyarı: Cezası 126 Bin Lirayı Buluyor!
Kaymakkapı Meydanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Başdeğirmen’e Seslendiler!
Motorinde ÖTV geçici olarak sıfırlandı
Liselere Geçişte Son Viraj: LGS 2. Nakil Dönemi Sona Erdi!
Başkan Başdeğirmen'den Zemin Etüdü Vurgusu
Isparta'da Yangın Riskine Karşı Yeni Tedbirler Alındı!
Isparta Sokaklarında Altın Günü Tartışması: O Tabaklar Sağlığa Zararlı Mı?
ITSO Başkanı Metin Çelik Açıkladı: Isparta İçin Hangi Dev Projeler Hayata Geçti?
ISUBÜ'nün Eski Binaları Teknoloji Üssü Oluyor
Isparta'da Yazlık Sinema Nostaljisi: Çocuklar Mest Oldu!
Isparta Valisi'nden 'Katliam' İddiasına Sert Yanıt!
Camiden Yangın Anonsu: Köylüler Faciayı Önledi
Vatan'da Korkutan Gece Kazası: 2 Yaralı
Isparta'da Gece Yarısı Dehşeti: Kadınların Etrafında Drift!
Keçiborlu-Isparta karayolunda korkutan yangın...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Gelin arabalarındaki komik yazılarGelin arabalarındaki komik yazılar
Birbirinden komik çakma markalarBirbirinden komik çakma markalar
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleriGelin arabalarındaki komik yazılarBirbirinden komik çakma markalar
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta’nın en iyi temizlik firması hangisi?
Isparta’nın en iyi temizlik firması hangisi?
Eğirdir Gölü İçin Dev Koruma Projesi
Eğirdir Gölü İçin Dev Koruma Projesi
Senirkent Ayazmana Mesire Alanı yenilendi, hizmete açıldı
Senirkent Ayazmana Mesire Alanı yenilendi, hizmete açıldı
Isparta’nın en iyi pet shopu: Pet Spot ve evcil hayvan kuaförü
Isparta’nın en iyi pet shopu: Pet Spot ve evcil hayvan kuaförü