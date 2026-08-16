MHP Isparta’da İlçe Kongrelerini Tamamladı: Gözler 29 Ağustos’taki İl Kongresinde!

MHP Isparta’da İlçe Kongrelerini Tamamladı: Gözler 29 Ağustos’taki İl Kongresinde!
ISPARTA
G.Tarihi: 15.08.2026 00:03
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MHP Isparta’da İlçe Kongrelerini Tamamladı: Gözler 29 Ağustos’taki İl Kongresinde!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından "Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda" temasıyla başlatılan olağan ilçe kongreleri süreci Isparta’da başarıyla tamamlandı. MHP Isparta İl Başkanı Osman Gülay, tüm ilçelerde kongrelerin birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştiğini belirterek, 29 Ağustos Cumartesi günü yapılacak İl Kongresi’ne tüm Ispartalıları davet etti.
MHP Genel Merkezi'nin belirlediği takvim doğrultusunda Isparta ve ilçelerinde yürütülen olağan kongre maratonu sona erdi. Kongrelerin sukünet, suhulet ve emniyet içerisinde tamamlandığını duyuran MHP Isparta İl Başkanı Osman Gülay, ilçe teşkilatlarına ve partililere teşekkür etti.

"Eğirdir ile Başladı, Keçiborlu ile Tamamlandı"

Kongre sürecinin detaylarını paylaşan İl Başkanı Osman Gülay, teşkilatların büyük bir özveri ve uyum içerisinde hareket ettiğini vurguladı:
"Kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda’ temalı kongrelerimizi 6 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Eğirdir ilçemizden başlatıp, 11 Ağustos 2026 tarihinde en son Keçiborlu ilçemizde gerçekleştirerek sukünet, suhulet ve emniyet içerisinde tamamladık. Kongrelerimizde yoğun bir ilgi ve ülküdaşlarımızın teveccühü yaşandı."

Genel Merkezden Üst Düzey Katılım

Isparta ilçe kongrelerine MHP Genel Merkezi’nden de önemli isimlerin katıldığını belirten Gülay, "Genel Merkezimiz bizlere çok büyük teveccühte bulunarak MYK üyelerimizden, milletvekillerimizden ve Genel Başkan Yardımcılarımızdan kongrelerimize misafirler gönderdi. Bu durum MHP Genel Merkezi'nin Isparta’ya verdiği değeri bir kez daha göstermiş, bizleri onurlandırmış ve gururlandırmıştır" dedi.

MHP İl Kongresi 29 Ağustos'ta Gerçekleştirilecek

İlçe kongrelerinin ardından gözlerin çevrildiği MHP Isparta İl Kongresi için de tarih açıklandı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Gülay, tüm vatandaşı ve partilileri kongreye davet ederek şu ifadeleri kullandı:
"29 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirecek olduğumuz İl Kongremizle beraber Isparta teşkilatları kongre süreçlerini tamamlamış olacak. Ankara’dan gelecek misafirlerimizle birlikte İl Kongremizi gerçekleştireceğiz. İlçe kongrelerimizde Liderimizin talimatları doğrultusunda 'tek aday, tek yürek, tek bilek' şeklinde gerçekleştirdiğimiz heyecanı, İl Kongremizde de Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi’nin talimatları doğrultusunda tek aday üzerinde kenetlenerek taçlandıracağız. Tüm Isparta halkımızı, ülküdaşlarımızı ve gönüldaşlarımızı bu şölenimize, toyumuza şimdiden davet ediyorum."
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