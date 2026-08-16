MHP Isparta’da İlçe Kongrelerini Tamamladı: Gözler 29 Ağustos’taki İl Kongresinde!

"Eğirdir ile Başladı, Keçiborlu ile Tamamlandı"

"Kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda’ temalı kongrelerimizi 6 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Eğirdir ilçemizden başlatıp, 11 Ağustos 2026 tarihinde en son Keçiborlu ilçemizde gerçekleştirerek sukünet, suhulet ve emniyet içerisinde tamamladık. Kongrelerimizde yoğun bir ilgi ve ülküdaşlarımızın teveccühü yaşandı."

Genel Merkezden Üst Düzey Katılım

MHP İl Kongresi 29 Ağustos'ta Gerçekleştirilecek

"29 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirecek olduğumuz İl Kongremizle beraber Isparta teşkilatları kongre süreçlerini tamamlamış olacak. Ankara’dan gelecek misafirlerimizle birlikte İl Kongremizi gerçekleştireceğiz. İlçe kongrelerimizde Liderimizin talimatları doğrultusunda 'tek aday, tek yürek, tek bilek' şeklinde gerçekleştirdiğimiz heyecanı, İl Kongremizde de Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi’nin talimatları doğrultusunda tek aday üzerinde kenetlenerek taçlandıracağız. Tüm Isparta halkımızı, ülküdaşlarımızı ve gönüldaşlarımızı bu şölenimize, toyumuza şimdiden davet ediyorum."

MHP Genel Merkezi'nin belirlediği takvim doğrultusunda Isparta ve ilçelerinde yürütülen olağan kongre maratonu sona erdi. Kongrelerin sukünet, suhulet ve emniyet içerisinde tamamlandığını duyuran MHP Isparta İl Başkanı Osman Gülay, ilçe teşkilatlarına ve partililere teşekkür etti.Kongre sürecinin detaylarını paylaşan İl Başkanı Osman Gülay, teşkilatların büyük bir özveri ve uyum içerisinde hareket ettiğini vurguladı:Isparta ilçe kongrelerine MHP Genel Merkezi’nden de önemli isimlerin katıldığını belirten Gülay, "Genel Merkezimiz bizlere çok büyük teveccühte bulunarak MYK üyelerimizden, milletvekillerimizden ve Genel Başkan Yardımcılarımızdan kongrelerimize misafirler gönderdi. Bu durum MHP Genel Merkezi'nin Isparta’ya verdiği değeri bir kez daha göstermiş, bizleri onurlandırmış ve gururlandırmıştır" dedi.İlçe kongrelerinin ardından gözlerin çevrildiği MHP Isparta İl Kongresi için de tarih açıklandı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Gülay, tüm vatandaşı ve partilileri kongreye davet ederek şu ifadeleri kullandı: