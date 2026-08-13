Vatan'da Korkutan Gece Kazası: 2 Yaralı
Isparta'nın Vatan Mahallesi'nde gece saatlerinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın yol kenarındaki direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Vatan Mahallesi'nde yaşandı. Elde edilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak kenardaki direğe şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ciddi boyutta maddi hasar meydana geldi.
Sağlık ve Polis Ekipleri Sevk Edildi
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi:
Kazada araç sürücüsü ve yanında yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı.
Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti.
Polis ekipleri, kazanın kesin oluş nedenini belirlemek üzere tahkikat başlattı.