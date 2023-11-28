"Isparta'da Elektrik Kesintisi Uyarısı - 28 Kasım 2023"
Isparta'da, 28 Kasım Salı günü, belirli bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti nedeniyle; bakım çalışmaları ve deplase çalışmaları gerçekleştirilecek olup, bu süreçte iş sağlığı ve güvenliği gözetilecektir. İşte kesinti yapılacak bölgeler ve planlanan kesinti saatleri:
Isparta'da, 28 Kasım Salı günü, belirli bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti nedeniyle; bakım çalışmaları ve deplase çalışmaları gerçekleştirilecek olup, bu süreçte iş sağlığı ve güvenliği gözetilecektir. İşte kesinti yapılacak bölgeler ve planlanan kesinti saatleri:
- Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
- Etkilenen Bölge: ISPARTA, MERKEZ, BOZANÖNÜ KÖYÜ, BOZANÖNÜ
- Kesinti Saati: 09:00 - 16:00
- Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması
- Etkilenen Bölge: ISPARTA, EĞİRDİR, AKDOĞAN KÖYÜ, BALKIRI KÖYÜ, TEPELİ KÖYÜ
- Kesinti Saati: 10:00 - 17:00
- Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması
- Etkilenen Bölge: ISPARTA, EĞİRDİR, BAĞICIK KÖYÜ
- Kesinti Saati: 10:00 - 17:00
- Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
- Etkilenen Bölge: ISPARTA, ŞARKİKARAAĞAÇ, ARAK KÖYÜ, AŞAĞIDİNEK KÖYÜ, BAŞDEĞİRMEN KÖYÜ, KÖPRÜ KÖYÜ
- Kesinti Saati: 09:00 - 16:00
- Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
- Etkilenen Bölge: ISPARTA, SENİRKENT, MERKEZ 16 HAZİRAN, MERKEZ CUMHURİYET, MERKEZ TURGUTLAR, MERKEZ ŞEHLER KAYABAŞI
- Kesinti Saati: 09:00 - 16:00
- Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
- Etkilenen Bölge: ISPARTA, SENİRKENT, MERKEZ TURGUTLAR
- Kesinti Saati: 09:00 - 16:00
- Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
- Etkilenen Bölge: ISPARTA, SENİRKENT, MERKEZ TURGUTLAR ECZACI TEVFİK AKSOY
- Kesinti Saati: 09:00 - 16:00
- Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
- Etkilenen Bölge: ISPARTA, SENİRKENT, MERKEZ TURGUTLAR GÖNEN CANITEZ
- Kesinti Saati: 09:00 - 16:00
- Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
- Etkilenen Bölge: ISPARTA, ULUBORLU, MERKEZ KÖSEHASAN MAHMATLAR MEVKİİ, MERKEZ PAZAR MAH. BAHÇELERARASI
- Kesinti Saati: 09:00 - 12:00
- Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
- Etkilenen Bölge: ISPARTA, ULUBORLU, MERKEZ KÖSEHASAN KÖLE BENDİ, MERKEZ PAZAR MAH. 13.ARA
- Kesinti Saati: 12:00 - 16:00
- Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
- Etkilenen Bölge: ISPARTA, YALVAÇ, KORUYAKA KÖYÜ, MERKEZ KÖYÜN KENDİSİ, ÇETİNCE KÖYÜ
- Kesinti Saati: 09:00 - 16:00
Not: Kesinti planlarına uymayan araç sahiplerine cezai işlem uygulanacağı belirtilmiştir.