"Isparta'da Elektrik Kesintisi Uyarısı - 28 Kasım 2023"

Isparta'da, 28 Kasım Salı günü, belirli bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti nedeniyle; bakım çalışmaları ve deplase çalışmaları gerçekleştirilecek olup, bu süreçte iş sağlığı ve güvenliği gözetilecektir. İşte kesinti yapılacak bölgeler ve planlanan kesinti saatleri:

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölge: ISPARTA, MERKEZ, BOZANÖNÜ KÖYÜ, BOZANÖNÜ

Kesinti Saati: 09:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Bölge: ISPARTA, EĞİRDİR, AKDOĞAN KÖYÜ, BALKIRI KÖYÜ, TEPELİ KÖYÜ

Kesinti Saati: 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Bölge: ISPARTA, EĞİRDİR, BAĞICIK KÖYÜ

Kesinti Saati: 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölge: ISPARTA, ŞARKİKARAAĞAÇ, ARAK KÖYÜ, AŞAĞIDİNEK KÖYÜ, BAŞDEĞİRMEN KÖYÜ, KÖPRÜ KÖYÜ

Kesinti Saati: 09:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölge: ISPARTA, SENİRKENT, MERKEZ 16 HAZİRAN, MERKEZ CUMHURİYET, MERKEZ TURGUTLAR, MERKEZ ŞEHLER KAYABAŞI

Kesinti Saati: 09:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölge: ISPARTA, SENİRKENT, MERKEZ TURGUTLAR

Kesinti Saati: 09:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölge: ISPARTA, SENİRKENT, MERKEZ TURGUTLAR ECZACI TEVFİK AKSOY

Kesinti Saati: 09:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölge: ISPARTA, SENİRKENT, MERKEZ TURGUTLAR GÖNEN CANITEZ

Kesinti Saati: 09:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölge: ISPARTA, ULUBORLU, MERKEZ KÖSEHASAN MAHMATLAR MEVKİİ, MERKEZ PAZAR MAH. BAHÇELERARASI

Kesinti Saati: 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölge: ISPARTA, ULUBORLU, MERKEZ KÖSEHASAN KÖLE BENDİ, MERKEZ PAZAR MAH. 13.ARA

Kesinti Saati: 12:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölge: ISPARTA, YALVAÇ, KORUYAKA KÖYÜ, MERKEZ KÖYÜN KENDİSİ, ÇETİNCE KÖYÜ

Kesinti Saati: 09:00 - 16:00

Not: Kesinti planlarına uymayan araç sahiplerine cezai işlem uygulanacağı belirtilmiştir.