Isparta’da “Haydi Çocuklar Camiye” programı düzenlendi

Isparta’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi kapsamında ödül töreni ve Celal Karatüre konserinin yer aldığı program düzenlendi.Meydan AVM Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar bir araya gelirken, programda ilahiler seslendirildi ve çocuklara yönelik projenin ödülleri takdim edildi.Celal Karatüre’nin sahne aldığı gecede çeşitli ilahiler seslendirilirken, etkinlik alanındaki vatandaşlar programa eşlik etti.Programın ardından bazı vatandaşlar, kentte ailelerin ve gençlerin katılım sağlayabileceği benzer kültürel ve manevi etkinliklerin devam etmesi yönündeki görüşlerini dile getirdi.