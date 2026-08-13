Isparta'da Yazlık Sinema Nostaljisi: Çocuklar Mest Oldu!

Isparta'da Yazlık Sinema Nostaljisi: Çocuklar Mest Oldu!
ISPARTA
G.Tarihi: 13.08.2026 00:23
86287 Okunma
0

Isparta'da Yazlık Sinema Nostaljisi: Çocuklar Mest Oldu!

Isparta Belediyesi, çocukların yaz akşamlarını daha keyifli ve unutulmaz hale getirmeye devam ediyor. Yaz Akşamları Çocuk Sineması etkinliklerinin son durağı Turan ve Kurtuluş mahalleleri oldu.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in, göreve geldiği ilk günden bu yana çocukların sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşmasına verdiği önem doğrultusunda organize edilen sinema gecesi büyük ilgi gördü. Aileleriyle birlikte açık havanın tadını çıkaran minikler, gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.
Etkinlikten Renkli Detaylar
  • Açık havada sinema keyfi yaşayan çocuklara etkinlik boyunca mısır ve pamuk şeker ikram edildi.
  • Çeşitli ikramlar ve eğlenceli aktivitelerle şenlenen gecede, miniklerin heyecanına ve mutluluğuna mahalle sakinleri de ortak oldu.
  • Sinema gösteriminin tamamlanmasının ardından çocuklara yapboz hediye edilerek gece taçlandırıldı.
Muhtarlardan Başkan Başdeğirmen'e Teşekkür
Mahallelerinde düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren Turan Mahallesi Muhtarı Ali Büyüksilleli ve Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Sıtkı Ağarcı, organizasyon için yetkililere minnettarlıklarını iletti. Muhtarlar, çocuklara ve tüm mahalle halkına yönelik gerçekleştirilen bu anlamlı ve birleştirici organizasyon için Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti.

Chat GPT Image 13 Ağu 2026 00 19 40
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Motorinde ÖTV geçici olarak sıfırlandı
Liselere Geçişte Son Viraj: LGS 2. Nakil Dönemi Sona Erdi!
Başkan Başdeğirmen'den Zemin Etüdü Vurgusu
Isparta'da Yangın Riskine Karşı Yeni Tedbirler Alındı!
Isparta Sokaklarında Altın Günü Tartışması: O Tabaklar Sağlığa Zararlı Mı?
ITSO Başkanı Metin Çelik Açıkladı: Isparta İçin Hangi Dev Projeler Hayata Geçti?
ISUBÜ'nün Eski Binaları Teknoloji Üssü Oluyor
Isparta'da Yazlık Sinema Nostaljisi: Çocuklar Mest Oldu!
Isparta Valisi'nden 'Katliam' İddiasına Sert Yanıt!
Camiden Yangın Anonsu: Köylüler Faciayı Önledi
Vatan'da Korkutan Gece Kazası: 2 Yaralı
Isparta'da Gece Yarısı Dehşeti: Kadınların Etrafında Drift!
Keçiborlu-Isparta karayolunda korkutan yangın...
Milyonluk Filo Genişlerken Isparta'da O Hizmet Lüks Oldu: Vatandaş 'Tanıdık' Arıyor!
Isparta'da Deprem Toplanma Alanınız Nerede?
SDÜ'nün Dev Yemekhane Projesinde Sona Gelindi
Kırtasiye Alışverişinde Mesai Başladı: Okul Çantası Kaça Doluyor?
Eğirdir Karayolunda Hareketli Dakikalar: Kaza Sonrası Yangın Çıktı
Eğirdir'de Peş Peşe Kazalar: 1 Yaralı
Senirkent Ayazmana Mesire Alanı yenilendi, hizmete açıldı
Isparta hangi deprem riskleri öne çıkıyor?
Isparta’da hangi mesleklerde eleman açığı var?
Isparta’nın simge tesislerinden biri yıkılıyor: Yerine yenisi yapılacak
Isparta’da TOKİ inşaatında çatı eylemi: İşçiler alacakları için çatıya çıktı
Isparta'da Kışlık Salça Telaşı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Gelin arabalarındaki komik yazılarGelin arabalarındaki komik yazılar
Birbirinden komik çakma markalarBirbirinden komik çakma markalar
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleriGelin arabalarındaki komik yazılarBirbirinden komik çakma markalar
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Eğirdir Gölü İçin Dev Koruma Projesi
Eğirdir Gölü İçin Dev Koruma Projesi
Senirkent Ayazmana Mesire Alanı yenilendi, hizmete açıldı
Senirkent Ayazmana Mesire Alanı yenilendi, hizmete açıldı
Uçan balıklar gerçekten uçuyor mu? İşte denizlerin en şaşırtıcı canlılarından biri
Uçan balıklar gerçekten uçuyor mu? İşte denizlerin en şaşırtıcı canlılarından biri
TOKİ'den Isparta'da Esnek Ödeme Seçenekleriyle Ev ve İş Yeri Satışı
TOKİ'den Isparta'da Esnek Ödeme Seçenekleriyle Ev ve İş Yeri Satışı