Isparta'da Yazlık Sinema Nostaljisi: Çocuklar Mest Oldu!

Açık havada sinema keyfi yaşayan çocuklara etkinlik boyunca mısır ve pamuk şeker ikram edildi.

Çeşitli ikramlar ve eğlenceli aktivitelerle şenlenen gecede, miniklerin heyecanına ve mutluluğuna mahalle sakinleri de ortak oldu.

Sinema gösteriminin tamamlanmasının ardından çocuklara yapboz hediye edilerek gece taçlandırıldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in, göreve geldiği ilk günden bu yana çocukların sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşmasına verdiği önem doğrultusunda organize edilen sinema gecesi büyük ilgi gördü. Aileleriyle birlikte açık havanın tadını çıkaran minikler, gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.Mahallelerinde düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren Turan Mahallesi Muhtarı Ali Büyüksilleli ve Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Sıtkı Ağarcı, organizasyon için yetkililere minnettarlıklarını iletti. Muhtarlar, çocuklara ve tüm mahalle halkına yönelik gerçekleştirilen bu anlamlı ve birleştirici organizasyon için Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti.