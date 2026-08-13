Isparta'da Yangın Riskine Karşı Yeni Tedbirler Alındı!

Isparta'da Yangın Riskine Karşı Yeni Tedbirler Alındı!
ISPARTA
G.Tarihi: 13.08.2026 01:39
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Isparta'da Yangın Riskine Karşı Yeni Tedbirler Alındı!

Isparta Valiliği, yaz aylarında artan yangın riskine karşı açık alanlarda kaynak, spiral, taşlama, kesme ve benzeri kıvılcım oluşturan makine ve ekipmanlarla yapılacak çalışmalar için yeni tedbirler aldı.
 
Isparta Valisi Abdullah Erin imzasıyla yayımlanan "Kıvılcım Oluşturan Makine ve Ekipmanların Kullanımından Kaynaklanabilecek Yangınların Önlenmesine İlişkin Tedbirler" başlıklı düzenlemeyle, yangın riski taşıyan açık alanlarda gerçekleştirilecek çalışmalar mercek altına alındı.
 
Yeni Tedbirlerin Detayları Neler?
 
Valilik tarafından il sınırları içinde yangın riski taşıyan açık alanlarda kıvılcım oluşturan makine ve ekipmanlarla yürütülecek faaliyetleri kapsayan düzenlemede şu hususlar yer alıyor:
 
  • Önceden Bildirim Zorunluluğu: Alınan tedbirler kapsamında kaynak, spiral, taşlama, kesme ve benzeri ekipmanlarla çalışma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin, faaliyete başlamadan önce çalışmanın gerçekleştirileceği yerin bağlı bulunduğu kolluk birimine bildirimde bulunması gerekecek.
  • Bildirim Yöntemleri: Bildirimlerin jandarma veya polis birimlerine şahsen ya da telefon aracılığıyla, ayrıca 112 Acil Çağrı Mobil Uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebileceği belirtildi.
  • Çevre Temizliği Şartı: Yangın riskinin azaltılması amacıyla çalışma yapılacak alanın çevresindeki kuru ot, anız, yaprak, çalı, talaş, akaryakıt, plastik, ahşap ve benzeri yanıcı maddelerin, çalışma öncesinde en az 10 metre mesafeye kadar temizlenmesi zorunlu olacak.
  • Doğal Örtü Önlemi: Temizlenmesi mümkün olmayan doğal bitki örtüsünün ise ıslatılması veya köpürtülerek yangına karşı dirençli hale getirilmesi gerekecek.
  • Hazır Ekipman Bulundurma: Çalışma yapacak kişiler, faaliyet süresince meydana gelebilecek ot ve bitki örtüsü yangınlarına ilk müdahaleyi yapabilecek nitelikte en az 6 kilogram kapasiteli ABC tipi kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpünü hazır bulunduracak. Çalışmanın niteliğine göre ayrıca su tankeri, su yüklü araç veya yeterli miktarda su içeren yangına müdahale ekipmanlarının da hazır tutulması gerekecek.
  • Sürekli Gözetim: Faaliyet sırasında kıvılcım ve sıcak parçacıkların çevreye yayılmasını önleyecek tedbirler alınacak, çalışma alanı faaliyet boyunca sorumlu personel tarafından sürekli gözetim altında tutulacak.
Cezai İşlem ve Amaç
 
Gerekli tedbirleri almayanlar hakkında idari ve adli işlemler uygulanacak. Valilik, alınan bu tedbirlerle kırsal alan ve orman yangınlarının önüne geçilmesini, can ve mal güvenliğinin korunmasını ve doğal alanların zarar görmesinin engellenmesini amaçlıyor.
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