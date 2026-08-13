Keçiborlu-Isparta karayolunda korkutan yangın: Tır üzerindeki malzemeler alev aldı

Keçiborlu-Isparta karayolunda gece saatlerinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, saat 23.50 sıralarında seyir halindeki bir tırın üzerinde taşınan malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangının tırın kendisinden ziyade üzerinde taşınan malzemelerde çıktığı öğrenildi.

Ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından yangına müdahale başlatıldı. Alevlerin çevreye sıçramaması için yoğun çaba harcanırken, karayolunda kısa süreli güvenlik önlemleri alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve malzemelerde oluşan hasarın tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



