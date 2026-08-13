Isparta Sokaklarında Altın Günü Tartışması: O Tabaklar Sağlığa Zararlı Mı?

Isparta Sokaklarında "Altın Günü" Tartışması: O Bol Çeşitli Tabaklar Sağlığımızı Tehdit Ediyor Mu?

Börek ve Salata Vurgusu: Bazı vatandaşlar günlerde bolca börek, salata ve yağlı yemek yendiğini belirtti.

Bazı vatandaşlar günlerde bolca börek, salata ve yağlı yemek yendiğini belirtti. Sıra Sistemi: "Yani biz kendimiz de gün yapıyoruz aramızda ama öyle yemeli, içmeli diye ayda bir kere kime sıra, parayı verip geçiyoruz" şeklinde konuşuldu.

"Yani biz kendimiz de gün yapıyoruz aramızda ama öyle yemeli, içmeli diye ayda bir kere kime sıra, parayı verip geçiyoruz" şeklinde konuşuldu. Zaman Kaybı Görenler De Var: Bazı vatandaşlar bu etkinliklerin pek hoşuna gitmediğini ve zaman kaybı gibi geldiğini ifade etti.

Bazı vatandaşlar bu etkinliklerin pek hoşuna gitmediğini ve zaman kaybı gibi geldiğini ifade etti. Çeşit Fazlalığı: "Çok çeşit olmasına gerek yok canım ya" diyerek aşırı çeşitliliğe mesafeli yaklaşanlar da yer aldı.

Kilodan Öte Organ Sağlığı: Sadece kilo alımı değil; damar tıkanıklığı, organ yağlanması ve iç organların çalışma mekanizmasının bozulması gibi ciddi sorunlar ortaya çıkabiliyor.

Sadece kilo alımı değil; damar tıkanıklığı, organ yağlanması ve iç organların çalışma mekanizmasının bozulması gibi ciddi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Yaş İlerledikçe Artan Riskler: Yaş ilerledikçe bu sorunların vücuttan atılması ve çekilmesi güçleşebiliyor.

Yaş ilerledikçe bu sorunların vücuttan atılması ve çekilmesi güçleşebiliyor. Hayatın Nimetlerinden Faydalanmak: Uzmanlar tamamen yemek yememeyi tavsiye etmezken, sağlığı bozmayacak miktarlarda ve yeteri kadar tüketmenin en doğru yaklaşım olduğunu vurguluyor.

Türk mutfağının zenginliğini ve misafirperverliğini yansıtan altın günleri, böreklerden tatlılara kadar pek çok çeşidin bir arada sunulduğu sofralarıyla biliniyor. Isparta'da yapılan sokak röportajlarında da bu gelenek ve sofralardaki çeşitlilik ele alındı.Sokak röportajlarında vatandaşlar, gün sofralarındaki çeşitliliği ve bu duruma yaklaşımını samimi bir şekilde dile getirdi. Katılımcılar düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:Her ne kadar bu birbirinden güzel yemekler iştah kabartsa da, özellikle yaz aylarında sindirim sistemini zorlayabiliyor. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Gül Karahan Çakmakçı, her çeşidin bitirilmeye çalışılmaması gerektiğini belirtti.Karahan Çakmakçı, her şeyin tadına bakmak yerine sadece cazip gelen ve sevilen birkaç çeşidin, karnı doyuracak şekilde değil, yeteri kadar ve biraz aç kalınarak tüketilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.Uzmanlar, aşırı tüketimin sadece kilo sorununa yol açmadığına, aynı zamanda iç organların ve damar sisteminin de bu durumdan olumsuz etkilendiğine dikkat çekiyor. Fazla gıda alımı ilerleyen yaşlarda kronik rahatsızlıkları tetikleyebiliyor: