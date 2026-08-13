Isparta Sokaklarında Altın Günü Tartışması: O Tabaklar Sağlığa Zararlı Mı?

Isparta Sokaklarında Altın Günü Tartışması: O Tabaklar Sağlığa Zararlı Mı?
ISPARTA
G.Tarihi: 13.08.2026 01:09
985082 Okunma
0

Isparta Sokaklarında "Altın Günü" Tartışması: O Bol Çeşitli Tabaklar Sağlığımızı Tehdit Ediyor Mu?

Geleneksel altın günlerinin vazgeçilmezi olan bol çeşit dolu tabaklar göz kamaştırsa da, yaz aylarında bu kadar çeşidi bir arada tüketmek sindirim sistemini zorluyor. Peki, Isparta sokaklarında vatandaşlar bu zengin sofralar hakkında ne düşünüyor? İşte sokak röportajlarına yansıyan renkli diyaloglar ve uzmanların uyarıları.
Türk mutfağının zenginliğini ve misafirperverliğini yansıtan altın günleri, böreklerden tatlılara kadar pek çok çeşidin bir arada sunulduğu sofralarıyla biliniyor. Isparta'da yapılan sokak röportajlarında da bu gelenek ve sofralardaki çeşitlilik ele alındı.
Vatandaşlar Ne Diyor? "Börek, Salata, Yağlı Yemek... Hepsi Bir Arada!"
Sokak röportajlarında vatandaşlar, gün sofralarındaki çeşitliliği ve bu duruma yaklaşımını samimi bir şekilde dile getirdi. Katılımcılar düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:
  • Börek ve Salata Vurgusu: Bazı vatandaşlar günlerde bolca börek, salata ve yağlı yemek yendiğini belirtti.
  • Sıra Sistemi: "Yani biz kendimiz de gün yapıyoruz aramızda ama öyle yemeli, içmeli diye ayda bir kere kime sıra, parayı verip geçiyoruz" şeklinde konuşuldu.
  • Zaman Kaybı Görenler De Var: Bazı vatandaşlar bu etkinliklerin pek hoşuna gitmediğini ve zaman kaybı gibi geldiğini ifade etti.
  • Çeşit Fazlalığı: "Çok çeşit olmasına gerek yok canım ya" diyerek aşırı çeşitliliğe mesafeli yaklaşanlar da yer aldı.
"Her Şeyi Yemek Değil, Ölçüyü Kaçırmamak Önemli"
Her ne kadar bu birbirinden güzel yemekler iştah kabartsa da, özellikle yaz aylarında sindirim sistemini zorlayabiliyor. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Gül Karahan Çakmakçı, her çeşidin bitirilmeye çalışılmaması gerektiğini belirtti.
Karahan Çakmakçı, her şeyin tadına bakmak yerine sadece cazip gelen ve sevilen birkaç çeşidin, karnı doyuracak şekilde değil, yeteri kadar ve biraz aç kalınarak tüketilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Fazla Çeşit Sağlığı Tehdit Ediyor
Uzmanlar, aşırı tüketimin sadece kilo sorununa yol açmadığına, aynı zamanda iç organların ve damar sisteminin de bu durumdan olumsuz etkilendiğine dikkat çekiyor. Fazla gıda alımı ilerleyen yaşlarda kronik rahatsızlıkları tetikleyebiliyor:
  • Kilodan Öte Organ Sağlığı: Sadece kilo alımı değil; damar tıkanıklığı, organ yağlanması ve iç organların çalışma mekanizmasının bozulması gibi ciddi sorunlar ortaya çıkabiliyor.
  • Yaş İlerledikçe Artan Riskler: Yaş ilerledikçe bu sorunların vücuttan atılması ve çekilmesi güçleşebiliyor.
  • Hayatın Nimetlerinden Faydalanmak: Uzmanlar tamamen yemek yememeyi tavsiye etmezken, sağlığı bozmayacak miktarlarda ve yeteri kadar tüketmenin en doğru yaklaşım olduğunu vurguluyor.
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Motorinde ÖTV geçici olarak sıfırlandı
Liselere Geçişte Son Viraj: LGS 2. Nakil Dönemi Sona Erdi!
Başkan Başdeğirmen'den Zemin Etüdü Vurgusu
Isparta'da Yangın Riskine Karşı Yeni Tedbirler Alındı!
Isparta Sokaklarında Altın Günü Tartışması: O Tabaklar Sağlığa Zararlı Mı?
ITSO Başkanı Metin Çelik Açıkladı: Isparta İçin Hangi Dev Projeler Hayata Geçti?
ISUBÜ'nün Eski Binaları Teknoloji Üssü Oluyor
Isparta'da Yazlık Sinema Nostaljisi: Çocuklar Mest Oldu!
Isparta Valisi'nden 'Katliam' İddiasına Sert Yanıt!
Camiden Yangın Anonsu: Köylüler Faciayı Önledi
Vatan'da Korkutan Gece Kazası: 2 Yaralı
Isparta'da Gece Yarısı Dehşeti: Kadınların Etrafında Drift!
Keçiborlu-Isparta karayolunda korkutan yangın...
Milyonluk Filo Genişlerken Isparta'da O Hizmet Lüks Oldu: Vatandaş 'Tanıdık' Arıyor!
Isparta'da Deprem Toplanma Alanınız Nerede?
SDÜ'nün Dev Yemekhane Projesinde Sona Gelindi
Kırtasiye Alışverişinde Mesai Başladı: Okul Çantası Kaça Doluyor?
Eğirdir Karayolunda Hareketli Dakikalar: Kaza Sonrası Yangın Çıktı
Eğirdir'de Peş Peşe Kazalar: 1 Yaralı
Senirkent Ayazmana Mesire Alanı yenilendi, hizmete açıldı
Isparta hangi deprem riskleri öne çıkıyor?
Isparta’da hangi mesleklerde eleman açığı var?
Isparta’nın simge tesislerinden biri yıkılıyor: Yerine yenisi yapılacak
Isparta’da TOKİ inşaatında çatı eylemi: İşçiler alacakları için çatıya çıktı
Isparta'da Kışlık Salça Telaşı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Gelin arabalarındaki komik yazılarGelin arabalarındaki komik yazılar
Birbirinden komik çakma markalarBirbirinden komik çakma markalar
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleriGelin arabalarındaki komik yazılarBirbirinden komik çakma markalar
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Eğirdir Gölü İçin Dev Koruma Projesi
Eğirdir Gölü İçin Dev Koruma Projesi
Senirkent Ayazmana Mesire Alanı yenilendi, hizmete açıldı
Senirkent Ayazmana Mesire Alanı yenilendi, hizmete açıldı
Uçan balıklar gerçekten uçuyor mu? İşte denizlerin en şaşırtıcı canlılarından biri
Uçan balıklar gerçekten uçuyor mu? İşte denizlerin en şaşırtıcı canlılarından biri
TOKİ'den Isparta'da Esnek Ödeme Seçenekleriyle Ev ve İş Yeri Satışı
TOKİ'den Isparta'da Esnek Ödeme Seçenekleriyle Ev ve İş Yeri Satışı