LGS 2. Nakil Sonuçları Açıklandı: Lise Maratonunda Yeni Takvim Belli Oldu!

LGS 2. Nakil Sonuçları Açıklandı: Lise Maratonunda Yeni Takvim Belli Oldu!
ISPARTA
G.Tarihi: 15.08.2026 00:23
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LGS 2. Nakil Sonuçları Açıklandı: Lise Maratonunda Yeni Takvim Belli Oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yürütülen yerleştirme sürecinde 2. nakil sonuçları erişime açıldı. 10 Ağustos 2026’da ilan edilen birinci nakil sonuçlarının ardından heyecanla beklenen ikinci nakil sonuçlarıyla birlikte lise maratonunda kritik bir aşama daha geride kaldı.
 
MEB, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarını resmi internet adresi üzerinden ilan etti. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, henüz herhangi bir okula yerleşemeyen veya nakil talebinde bulunan öğrenciler için yeni takvim süreci başladı.
 

Komisyon Başvuruları 17-26 Ağustos’ta

Herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için süreç il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları üzerinden devam edecek.
 
  • Komisyon Başvuruları: 17 - 26 Ağustos 2026 tarihleri arasında, boş kalan kontenjanlar için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
  • Yerleştirme Sürecinin Tamamlanması: İl ve ilçe komisyonları üstünden yürütülen tüm yerleştirme süreci 28 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla resmen tamamlanmış olacak.

Yatılılık Başvuruları ve Sonuç Tarihleri

Lise yerleştirme maratonunun ardından yatılı okumak isteyen öğrenciler için başvuru ve kayıt takvimi de netleşti:
 
  • Yatılılık Başvuruları: 31 Ağustos - 3 Eylül 2026 tarihleri arasında ilgili okul ve kurumlarca kabul edilecek.
  • Yatılılık Sonuçlarının İlanı: Yerleştirme sonuçları 4 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak.
  • E-Pansiyon Kayıtları: Sonuçların ardından kayıt işlemleri e-Pansiyon sistemi üzerinden otomatik olarak işlenecek.

Sonuçlar Nereden Öğrenilecek?

Öğrenciler ve veliler LGS 2. nakil sonuçlarına Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmi adresi olan sonuc.meb.gov.tr üzerinden erişebilecekler.
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