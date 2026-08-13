Milyonluk Filo Genişlerken Isparta'da O Hizmet Lüks Oldu: Vatandaş 'Tanıdık' Arıyor!

Isparta Belediyesi'nin son dönemde araç filosunu devasa yatırımlarla genişletmesi takdir toplarken, madalyonun diğer yüzünde vatandaşın bitmek bilmeyen "vidanjör" çilesi yatıyor. Altyapı sorunlarıyla boğuşan mahallelerde, acil bir ihtiyaç olan vidanjör hizmetine ulaşabilmek için "araya tanıdık sokma" iddiaları gündeme damgasını vurdu.

Isparta Belediyesi, şehre kazandırdığı yeni çöp kamyonları, iş makineleri ve yol bakım araçlarıyla hizmet ağını her geçen gün güçlendiriyor. Bu yatırımlar şehir kamuoyunda memnuniyetle karşılansa da vatandaşın acil çözüm beklediği temel bir alanda ciddi aksaklıklar yaşanıyor: Vidanjör yetersizliği!

Eski Altyapı, Büyüyen Çile

Isparta'nın bazı mahallelerinde yıllardır yenilenmeyi bekleyen altyapı, özellikle yoğun yağışlı dönemlerde alarm veriyor. Tıkanan kanalizasyon hatları ve dolan fosseptikler; ev sahiplerini ve işletmecileri zor durumda bırakıyor. Vatandaşlar için bu noktada vidanjör hizmeti bir lüks değil, ertelenemez bir zorunluluk haline geliyor. Ancak iddialara göre, belediye envanterindeki sınırlı sayıdaki vidanjöre ulaşmak hiç de kolay değil. Hatta bazı vatandaşlar, "Belediyeden bu hizmeti alabilmek için tanıdık bulmamız gerekiyor" diyerek duruma serzenişte bulunuyor.

Özel Sektör Fiyatları Cep Yakıyor

Belediye hizmetine zamanında ulaşamayan vatandaş, mecburen özel sektöre yönelmek zorunda kalıyor. Ancak kentte hizmet veren özel vidanjör firmalarının talep ettiği yüksek ücretler, dar gelirli ailelerin bütçesinde ciddi gedikler açıyor. Acil müdahale gerektiren durumlarda çaresiz kalan halk, belediyenin bu soruna daha erişilebilir ve ekonomik bir modelle yaklaşmasını talep ediyor.

Filo Büyürken Bu Hizmet Neden Yetersiz?

Sosyal medyada ve mahalle meclislerinde kulaktan kulağa yayılan ortak soru ise oldukça net: "Belediyenin araç filosu sürekli genişliyor, milyonluk yatırımlar yapılıyor. Peki, vatandaşın doğrudan ve acil ihtiyaç duyduğu vidanjör hizmeti neden yetersiz kalıyor?"

Çevre sağlığı ve halk hijyeni açısından kritik öneme sahip bu sorunun çözümü için masada olan beklentiler ise şu şekilde sıralanıyor:

Belediye bünyesindeki aktif vidanjör sayısının ivedilikle artırılması.

Hizmet talepleri için herkesin eşit şartlarda ulaşabileceği şeffaf bir başvuru sisteminin kurulması.

Acil durumlar için 7/24 sahada olacak özel bir müdahale ekibinin oluşturulması.

Dar gelirli vatandaşlara bu hizmetin destekli veya uygun ücretlerle sunulması.

Riskli mahallelerde planlı altyapı ve kanal temizliği periyotlarının sıklaştırılması.

Yapıcı Bir Çağrı: Çözüm Uzakta Değil

Sahadaki bu mağduriyetlerin görünür kılınması, Isparta'nın yaşam kalitesini doğrudan etkileyecek bir adım. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve ilgili birimlerin, halktan yükselen bu sese kulak vererek vidanjör hizmetlerinde yeni bir düzenlemeye gitmesi bekleniyor.

Unutulmamalıdır ki; bir şehirdeki en değerli yatırım, yollardaki en gösterişli araçlar değil, vatandaşın en çaresiz anında hızlıca ulaşabildiği hizmettir.