Camiden Yangın Anonsu: Köylüler Faciayı Önledi

Yalvaç ilçesinde bir vatandaş, komşusunun evinde çıkan yangını fark edince köy camisinin hoparlöründen anons yaparak halkı yardıma çağırdı. Köylülerin su tankerleriyle yaptığı hızlı müdahale, alevlerin eve sıçramasını engelledi.

Yangın, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Taşevi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mustafa Arslan isimli vatandaş, komşusu Hurşit Çimen'e ait evin alt kısmında bulunan samanlıktan dumanlar yükseldiğini fark etti.

Vakit kaybetmeden köy camisine koşan Arslan, hoparlörden anons yaparak komşusunun evinde yangın çıktığını duyurdu ve tüm köyden acil yardım istedi. Vatandaşlar, durumu eş zamanlı olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de bildirdi.

Birlik Oldular, Alevleri Söndürdüler

Cami hoparlöründen yapılan acil durum çağrısı üzerine köy halkı hızla seferber oldu. Yaşanan hareketli dakikaların ardından olay yerindeki gelişmeler şu şekilde kaydedildi:

Köy sakinleri, yangına müdahale etmek için su tankerleriyle hızla olay yerine akın etti.

Vatandaşların kendi imkanlarıyla yürüttüğü ortak ve hızlı müdahale sayesinde alevler kısa sürede bastırıldı.

Yangın, samanlığın üst katında bulunan eve sıçramadan tamamen söndürüldü.

İhbar üzerine köye ulaşan Yalvaç İtfaiye ekipleri, vatandaşlar tarafından söndürülen alanda detaylı soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

Maddi hasara yol açan yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.