Üniversite – Gölcük yolu arası kesintisiz ulaşım

Isparta 3 km’lik yeni bulvarına kavuşuyor

Isparta Belediyesi şehir trafiğini rahatlatacak alternatif ulaşım yollarını bir bir devreye sokuyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından yolda kalan evler mülk sahipleriyle karşılıklı anlaşılarak bir bir yıkılarak bulvarlar açılmıştı.Bu yıkımlardan birisi de Göcük Yolundan yeni Zabıta Hizmet Binasına inen DSİ kanalı üzerinde kalan evdi. Bu evde mülk sahibi ile anlaşılarak yıkılmış ve çift şeritli toprak bir yol açılmıştı. Özellikle Deregümü Ovasındaki 2,5 milyon metrekarelik yapılaşma alanının da ana arterlerinden birisi olacak 3 km uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki çift şeritli bulvarda şimdi de asfaltlama çalışmaları başlıyor.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, geçen hafta Davraz Mahrukatçılar Sitesi esnafıyla gerçekleştirdiği buluşmada yaptığı açıklamada yolun bir hafta içerisinde asfalt çalışmalarının başlayacağını duyurmuştu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatıyla o yolda stabilize serme çalışmalarına başlandı. Üniversite-Adliye binası arasında oluşturulan bulvarı takip eden bir sürücü hiçbir trafik ışığı görmeden Yeni Zabıta Hizmet Binasına oradan da yeni açılan ve çalışmaları devam eden DSİ kanalının iki tarafından yapılacak olan yolla birlikte Gölcük yoluna ulaşmış olacak. Böylece üniversite hattından çıkan bir sürücü yapımı devam eden Mehmet Tönge Alt Geçidini kullanarak, Işıkkent, Batıkent, Binbirevler, Dere, Hızırbey gibi şehrin güney bölümünde yer alan mahallelere şehir merkezine hiç girmeden ulaşmış olacak.Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalarda DSİ kanalının bulunduğu Gölcük yolu ile Yeni Zabıta Hizmet Binası arasında kalan 3 km’lik yolda stabilize serme çalışmalarına başlandı. Stabilize çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolun sıcak asfaltla kaplanmasına geçilecek.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Deregümü ovasında yapılaşmanın yavaş yavaş başladığını ve belediye ile birlikte bölgede telekomünikasyon, doğalgaz ve elektrik altyapı çalışmalarının başladığını söylemiş ve belediye ile diğer kurumların toplam 200 milyon liralık bir altyapı harcaması olacağını belirtmişti. Bunun yanında eş zamanlı olarak da bölgedeki ana arterlerden birisi olan ve şehir trafiğini rahatlatacak DSİ kanalının bölünmüş yol olarak derenin her iki tarafından asfaltlanarak Ispartalıların kullanımına sunulacağını duyurmuştu.