Isparta'da 12 Saat Su Kesintisi: İlçe Belediyesi Uyardı

Isparta'da 12 Saat Su Kesintisi: İlçe Belediyesi Uyardı
ISPARTA 0
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 YALVAÇ BELEDİYESİ İÇME SUYU İSALE HATTINDA ÇALIŞMA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ
Yalvaç Belediyesi, içme suyu isale hattında devam eden çalışmalar kapsamında yarın, yani Perşembe günü, sabah saat 09.00 ile akşam saat 21.00 arasında yaklaşık 12 saat süreyle su kesintisi uygulayacaktır.
Halkımıza ilanen duyurulur.
Bu süreçte vatandaşlarımızın su ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli önlemleri almaları önemle rica olunur.
Yalvaç Belediyesi çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte daha sağlıklı ve kesintisiz bir su hizmeti sunmayı hedeflemektedir.
Yalvaç Belediyesi
 
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Isparta'da 12 Saat Su Kesintisi: İlçe Belediyesi Uyardı
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