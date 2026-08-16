Türk Güvenlik Teknolojisine Dost Ülkelerden Yoğun İlgi

Türkiye merkezli güvenlik ve kritik altyapı teknolojisi şirketlerine yurt dışından, özellikle dost ve kardeş ülkelerden gelen ilgi son dönemde daha görünür hale geliyor. Bu tabloyu sektördeki saha deneyimiyle Lider Sistem Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Burak GÖRMEZ değerlendirdi.Yurt dışından gelen ilginin yalnızca ticari bir temas olmadığını, aynı zamanda mühendislik disiplinine ve sahada ispat edilmiş kapasiteye duyulan güvenin bir yansıması olduğunu söyleyen GÖRMEZ, "Dost ülkelerden gelen yoğun ilginin nedeni, iddia değil; uygulanmış kapasitedir" diyor. Bugün birçok kurum ve ülkenin artık yalnızca katalog üzerinden değil, gerçek saha tecrübesi, kurumsal süreklilik ve entegre çözüm kabiliyeti üzerinden karar verdiğini belirten GÖRMEZ, projelere "ürün verelim" yaklaşımıyla değil, güvenlik, operasyon ve yönetim ihtiyacını bütünlüklü çözme anlayışıyla yaklaştıklarını söylüyor.Uluslararası temaslarda kurumların artık yalnızca bir tedarikçi aramadığını, sistemi anlayan, kuran, yöneten ve gerektiğinde geliştiren bir çözüm ortağı aradığını belirten GÖRMEZ, bu beklentiye cevap verebilmenin ilginin yoğunlaşmasında önemli bir etken olduğunu söylüyor. Talebin çok olmasından çok, o talebin nitelikli olmasının önemli olduğunu vurgulayan GÖRMEZ, hedeflerinin kısa vadeli iş değil, uzun vadeli ve yüksek güvene dayalı ilişkiler kurmak olduğunu ekliyor. Uluslararası projelerde güvenin genellikle ikinci temasta, yani teknik dosyanın ötesinde kurumsal ilişkide kurulduğunu belirten GÖRMEZ, bu nedenle yalnızca teknik teklif sunmanın yeterli olmadığını, kurumsal hikâyenin ve saha referanslarının da aynı derecede önemli olduğunu söylüyor. Bu yaklaşımın, uzun vadeli uluslararası iş birliklerinin temelini oluşturduğunu ekliyor.Şirketin Ankara merkezli yapısının yanında Dubai, Varşova ve Kırgızistan'da ofis ve şube yapılanması bulunduğunu hatırlatan GÖRMEZ, bunun uluslararası vizyonlarını destekleyen somut unsurlardan biri olduğunu söylüyor. "Teknolojide üstünlük sadece ürünle değil; entegrasyon gücü ve sahadaki güvenle ölçülür" diyen GÖRMEZ, yapay zekâ destekli sistemlerden biyometrik tanımaya, kritik tesis yönetiminden robotik teknolojilere kadar geniş bir kabiliyete sahip olmalarının farklı sektörlerdeki ihtiyaçlara cevap verme esnekliği kazandırdığını belirtiyor.Dışarıdan gelen talebin çoğu zaman tek bir sistem başlığıyla başladığını, ardından kurumların çok daha geniş bir çözüm ailesi sunabildiklerini gördüğünü söyleyen GÖRMEZ, bu deneyimin uzun vadeli iş birliklerine dönüştüğünü belirtiyor. Giriş çıkış yönetimi, ziyaretçi ve araç geçiş yönetimi, CCTV altyapıları, biyometrik doğrulama, yapay zekâ destekli analiz sistemleri, robotik çözümler ve acil durum müdahale sistemleri gibi birçok katmanda çözüm sunabildiklerini hatırlatan GÖRMEZ, bu çeşitliliğin uluslararası kurumların ilgisini artıran temel unsurlardan biri olduğunu söylüyor. Kurumların artık yalnızca bir tedarikçi değil, sistemi kuran, yöneten ve geliştiren bir çözüm ortağı aradığını belirten GÖRMEZ, "Biz sadece hizmet sunmuyoruz; güven veren bir teknoloji dili kuruyoruz" sözleriyle görüşlerini tamamlıyor. Uluslararası temaslarda güvenin zamanla ve somut referanslarla inşa edildiğini vurgulayan GÖRMEZ, dost ülkelerle kurulan bu ilişkilerin yalnızca ticari değil, aynı zamanda mühendislik kültürleri arasında bir köprü işlevi gördüğünü belirtiyor. Bu tür iş birliklerinin, önümüzdeki dönemde Türk mühendisliğinin uluslararası görünürlüğünü daha da artıracağını düşünüyor. Yurt dışı projelerde kültürel ve idari farklılıkların da dikkate alınması gerektiğini belirten GÖRMEZ, her ülkenin kendi regülasyon ve operasyon anlayışına uygun çözümler geliştirmenin, uzun vadeli güvenin kurulmasında önemli bir unsur olduğunu söylüyor. Bu esnekliğin, farklı coğrafyalardaki ofis yapılanmasıyla da desteklendiğini vurguluyor. Bu kapsamda kurulan iş birliklerinin, yalnızca bir defalık satış anlaşması olmadığını, uzun vadeli bakım ve destek süreçlerini de kapsadığını belirten GÖRMEZ, bu modelin yurt dışındaki kurumlar için de güven verici bir unsur olduğunu söylüyor. Bu yaklaşımın, Lider Sistem'i yalnızca bir tedarikçi değil, uzun vadeli bir çözüm ortağı olarak konumlandırdığını belirten GÖRMEZ, dost ülkelerle kurulan ilişkilerin zamanla daha stratejik iş birliklerine dönüştüğünü söylüyor.