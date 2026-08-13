Eğirdir Gölü İçin Dev Koruma Projesi

Eğirdir Gölü İçin Dev Koruma ProjesiIsparta'nın en önemli doğal zenginliklerinden Eğirdir Gölü'nü korumak için geniş çaplı bir çevre projesi başlatıldı. Proje kapsamında göl havzasındaki zirai ambalaj atıkları toplanarak kirliliğin önüne geçilecek.
Eğirdir Gölü'nün geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınması amacıyla yürütülen koruma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, gölü korumanın yalnızca suyun içinden çalışarak mümkün olamayacağını; havzadaki su kullanımı, tarımsal üretim biçimi ve atık yönetiminin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurguladı.
9 Köyde 20 Toplama Noktası Kuruluyor
Isparta Valisi Abdullah Erin'in öncülüğünde ve Türkiye Çevre Ajansı'nın desteğiyle hayata geçirilen proje ile göl havzasında yeni bir dönem başlıyor. Projenin öne çıkan detayları şu şekilde:
- Meyveciliğin ve tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu 9 köyde, toplam 20 zirai ambalaj atığı toplama noktası oluşturulacak.
- Toprağa, suya ve insan sağlığına ciddi zararlar veren zirai ilaç ve gübre ambalajları bu noktalarda biriktirilecek.
- Üreticilerin, boşalan ambalajları üç kez duruladıktan sonra konteynerlere bırakması istenecek.
- Toplanan atıklar kayıt altına alınarak lisanslı geri dönüşüm firmaları tarafından mevzuata uygun şekilde bertaraf edilecek.
Projenin masa başında değil, bizzat sahada hazırlandığına dikkat çeken İl Müdürü Çelen; köy kahvelerinde üreticiler, muhtarlar ve ilgili kamu kuruluşlarıyla yapılan istişareler sonucunda bu sistemin kurulduğunu belirtti. İl Özel İdaresi tarafından temin edilen konteynerlerin ise kısa süre içinde köylere yerleştirilmeye başlanacağı duyuruldu.