Isparta Valisi'nden 'Katliam' İddiasına Sert Yanıt!

Isparta Valisi'nden 'Katliam' İddiasına Sert Yanıt!
ISPARTA
G.Tarihi: 13.08.2026 00:20
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Isparta Valisi'nden 'Katliam' İddiasına Sert Yanıt!

Isparta Valisi Abdullah Erin, sokak hayvanlarının toplatılması ve barınaklardaki durumlarıyla ilgili kamuoyunda dolaşan spekülasyonlara son noktayı koydu. Şeffaf ve 7/24 izlenen rehabilitasyon merkezlerine dikkat çeken Vali Erin, "katlediliyorlar" şeklindeki iddiaları "fitne ve fesat" olarak nitelendirdi.
Isparta Valisi Abdullah Erin, son günlerde ülke genelinde tartışma konusu olan sokak hayvanları meselesiyle ilgili çok önemli ve net açıklamalarda bulundu. Sokaklardaki başıboş köpeklerin mutlaka toplatılması gerektiğini vurgulayan Erin, uygulamanın temel gayesinin sokaklardaki çocukların, gençlerin ve tüm vatandaşların zarar görmesini engellemek olduğunun altını çizdi.
"Günde 300 Köpeğin Toplandığı Günler Oldu"
Hastalıkların ve sokaklardaki yoğun hayvan popülasyonunun, gösterilen olağanüstü gayretlere rağmen halen devam ettiğini belirten Vali Erin, geçmişte günde 150, 200, hatta 300 köpeğin toplanmak zorunda kalındığını hatırlattı. Vali Erin ayrıca, tüm belediye başkanlarına ve kaymakamlara bu konudaki hassasiyetin aynı kararlılıkla devam etmesi yönünde çağrıda bulundu.

7/24 İzlenen Şeffaf Merkezler
Kamuoyundaki endişeleri giderecek barınak şartlarına da değinen Vali Erin, toplanan hayvanların akıbeti hakkında şu hayati detayları paylaştı:
  • Sokaktan alınan sahipsiz hayvanların tamamı, her türlü önlemin titizlikle alındığı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine sevk ediliyor.
  • Tesislerdeki fiziki şartlar ve bakım standartları, sokak koşullarından çok daha iyi durumda bulunuyor.
  • Bakım merkezlerinin her noktası, 24 saat esasına göre kayıt tutan kamera sistemleriyle şeffaf bir şekilde gözetim altında tutuluyor.
  • Merkezlerde hayvanlara düzenli olarak yemek ve su verilerek, hayvan haklarına yaraşır bir şekilde yaşamlarını idame ettirmeleri sağlanıyor.
  • Sokakta hastalanmış veya sağlıksız koşullardan etkilenmiş hayvanlar, 7/24 görev yapan veteriner hekimler ve ekipler tarafından tedavi ediliyor.
"O İddialar Tamamen Fitne ve Fesat"
Türkiye genelinde yayılan ve Isparta'yı da hedef alan, hayvanların toplanıp katledildiği yönündeki iddialara oldukça sert bir dille karşı çıkan Vali Erin, bu söylentilerin tamamının asılsız olduğunu ve "fitne fesattan" ibaret olduğunu vurguladı.
 
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