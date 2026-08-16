Isparta'da Elektrikli Bisiklet Sahiplerine Kritik Uyarı: Cezası 126 Bin Lirayı Buluyor!

Isparta’da son dönemde kullanımı çığ gibi büyüyen elektrikli ve şarjlı bisikletlerle ilgili emniyet birimlerinden ve trafik ekiplerinden çok önemli uyarılar geldi. Kurallara uymayan sürücüleri ve ailelerini 126 bin liraya varan rekor para cezaları ile trafikten men yaptırımı bekliyor.

Kent genelinde her evde neredeyse bir tane bulunan şarjlı ve elektrikli bisikletler, son zamanlarda Isparta trafiğinin vazgeçilmezi haline geldi. Ancak artan kullanımla birlikte kuralların ihlal edilmesi ve trafik kazalarının %80'ine bu araçların karışmaya başlaması, emniyet güçlerini harekete geçirdi. Vatandaşların ceza yememesi, mağduriyet yaşamaması ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla Isparta'daki sürücülere yönelik hayati kurallar ve yaptırımlar sıralandı.



