isparta-haberisparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonuISPARTA-mobilya-magazalariISPARTA-genc-odasi-bebek-cocuk-odasimobilya-magazalari

Haber: BiP Web'le iletişim kolay ve kesintisiz

Haber: BiP Web'le iletişim kolay ve kesintisiz
TÜRKİYE
50 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
BiP Web, kullanıcı dostu özellikleri ve yüksek boyutlu dosya transferiyle iletişimi kolaylaştırıyor
BiP Web'le iletişim kolay ve kesintisiz
Yerli iletişim ve yaşam platformu BiP'in, kullanıcıların taleplerine uygun şekilde geliştirilen web sürümü, yüksek boyutlu dosya transferi yapabilme, HD kalitede fotoğraf gönderimi, 1000 kişiye kadar kalabalık gruplar kurabilme ve görüntülü-sesli görüşme yapabilme gibi özellikleriyle benzerlerinden farklı bir deneyim sunuyor. Erişilebilirlik özelliği sayesinde görme engelliler de BiP Web'i rahatlıkla kullanabiliyor.
 
Türk mühendisler tarafından geliştirilen iletişim ve yaşam platformu BiP'in web sürümü, kullanıcı dostu özelliklerini geliştiriyor. Kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda sürekli güncellenen BiP, masaüstünden kullanıma imkan sağlayan web sürümüyle evden ya da ofisten yüksek boyutlu dosya transferi yapabilme seçeneği sunuyor. Benzer uygulamalardan farklı olarak yüksek boyutlu dosya transferi ve tarayıcı üzerinden HD kalitede görüntülü ve sesli görüşme özelliği BiP Web'de kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca, BiP'in web sürümünde de 1000 kişiye kadar kalabalık gruplar kurmak mümkün.
BiP'te öne çıkan HD fotoğraf gönderme özelliği, tarayıcı ve masaüstü uygulamasında da sınır tanımıyor. BiP Web'le herkese anında HD kalitede fotoğraf gönderilebiliyor. Uygulama, masaüstü ve web sürümüyle kullanıcı kolaylığını ön planda tutuyor.
 
"İhtiyaç anlarında sınırları kaldıran sürüm"
BiP Genel Müdürü Gökhan Yüksektepe, BiP'in kapsayıcı ve sınırları kaldıran özellikleri olduğuna değinerek "Anlık mesajlaşma uygulaması olarak hayatımıza giren yerli iletişim ve yaşam platformumuz BiP, web sürümüyle de yenilikçi ve kullanıcı konforu sağlayan, teknik sınırları aşan çözümleriyle evde ya da ofiste hayatı kapsamaya devam ediyor. Bin kişilik kalabalık gruplar oluşturma olanağı, mobil, masaüstü, tarayıcı ara yüzü fark etmeksizin görsellerin yüksek kalitede iletilmesi ve yüksek boyutlu dosya transferine imkan sağlaması gibi özgün özellikleriyle kullanıcılar, ihtiyaç anlarında sınırlanmadan iletişimini sürdürebiliyor" dedi.
Hayatı ve iletişimi kolaylaştıran özellikler
Tüm tarayıcılardan ve masaüstü uygulamadan kolaylıkla erişilen BiP'in kapsayıcı teknolojileri hayatı kolaylaştırıyor. "Erişilebilirlik" özelliği sayesinde görme engelli bireyler de BiP Web'i rahatlıkla kullanabiliyor.
"Sürükle ve Bırak" özelliği sayesinde kullanıcılar, yüksek boyutlu medya ve dosyaları kişi ya da gruplara tek bir hareketle gönderebiliyor.
"Mesaj formatlama" fonksiyonuyla gönderilecek metinler, çıkan editör yardımıyla italik, kalın, üstü çizili vb. stillerde karşı tarafa iletilebiliyor. 
BiP Web nasıl kullanılır?
  • Bilgisayarınızda https://web.bip.com adresine gidin ya da https://bip.com/tr/indir/ adresinden BiP Desktop App'i indirin.
  • BiP uygulamasından Daha Fazla menüsündeki BiP Web seçeneğine tıklayın.
  • Web sayfasında karşınıza çıkan QR kodu aktif olan kameradan okutun.
  • Sınırlanmadan mesajlaşmaya başlayın.
 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Haber: Çifte bayram! zam oranları belli oldu
Isparta Haber: Aksu'da Üreticilere Tam Destek
HABER: ISPARTA'DA SUÇ UNSURU ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ
Isparta'da temizlik ürünlerinde en ekonomik fiyatlar Via Market'te
ISPARTA'DA NİLGUN USTA'NIN EFSANE ÇİĞKÖFTELERİNDE ŞOK KAMPANYA
Haber Ajansı: Güncel akaryakıt pompa fiyatları
AŞİYAN GEMİ RESTAURANT'TAN GELENEKSEL İFTAR MENÜSÜ
Hatay'ın Yöresel Ürünleri Isparta Deren Gıda'da
HABER: ISPARTA İÇİN ÖNEMLİ METEOROLOJİK UYARI
HABER: ISPARTA ENZA HOME ŞUBELERİNDE YENİ FIRSATLAR!
Isparta'daki emekliler bu habere dikkat
Haber: Isparta Iyaş AVM, Araba Kazandırıyor!HABER: ISPARTA IYAŞ AVM, ARABA KAZANDIRIYOR!
Isparta Haber: Ucuz et satışı başladı: İşte fiyatlar
HABER: ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: 1 KİŞİ ÖLDÜ
IYAŞ 24. YILINDA YİNE YENİDEN ARABA KAZANDIRMAYA BAŞLADI!!!IYAŞ 24. YILINDA YİNE YENİDEN ARABA KAZANDIRMAYA BAŞLADI!!!
Isparta Haber: Polis Teşkilatı 177 Yaşında
TEMPO PARK'TAN GELENEKSEL İFTAR MENÜSÜ
HABER: PATATES VE SOĞANDA DENETİM OLMAZSA 15 LİRAYI GÖRÜR
Haber: Isparta'da change yöntemiyle oto şasi numarası değişimi olayı
HABER AJANSI: 20 ÜRÜNÜN FİYATI SABİTLENECEK
Haber: Asgari ücrete yeni zammı gelecek?
ISPARTA HABER: BÖLGEMİZ İÇİN METEOROLOJİK UYARI
HABER: ISPARTA İŞKUR BÜLTENİ İŞ ARAYANLAR DİKKAT!
ISPARTA'DA ARAÇ ANFİLERİ FIRSATLARI GÜNDEM OTO MÜZİK'TE
''Her Markayı Onarabiliriz'' : Süpürge Dünyası
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
isparta-cig-kofte-siparis-telefon isparta-hatay-yoresel-urunler isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-mobilya-dekorasyon-murfak-dolap-imalat isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-prefabrik-konut-ev-konteyner-ucuz-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-bali-izgara-ekmek-arasi-tava-restaurant isparta-pizza-pasta-bogaca-tatli-simit-borek-siparis-telefon-pinoli- isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava ISPARTA iç giyim, isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Haber: Ucuz et satışı başladı: İşte fiyatlarIsparta Haber: Ucuz et satışı başladı: İşte fiyatlar08 Nisan 2022
ISPARTA ET VE SÜT KURUMU ISPARTA ET VE SÜT KURUMU 09 Nisan 2022
Isparta'daki emekliler bu habere dikkatIsparta'daki emekliler bu habere dikkat09 Nisan 2022
Isparta'da ehliyetini yenileyecekler bu habere dikkat!Isparta'da ehliyetini yenileyecekler bu habere dikkat!05 Nisan 2022
Haber: Isparta'da change yöntemiyle oto şasi numarası değişimi olayıHaber: Isparta'da change yöntemiyle oto şasi numarası değişimi olayı06 Nisan 2022
TEMPO PARK'TAN GELENEKSEL İFTAR MENÜSÜ TEMPO PARK'TAN GELENEKSEL İFTAR MENÜSÜ 07 Nisan 2022
Hatay'ın Yöresel Ürünleri Isparta Deren Gıda'daHatay'ın Yöresel Ürünleri Isparta Deren Gıda'da10 Nisan 2022
HABER: ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: 1 KİŞİ ÖLDÜHABER: ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: 1 KİŞİ ÖLDÜ08 Nisan 2022
HABER: PATATES VE SOĞANDA DENETİM OLMAZSA 15 LİRAYI GÖRÜRHABER: PATATES VE SOĞANDA DENETİM OLMAZSA 15 LİRAYI GÖRÜR07 Nisan 2022
HABER AJANSI: 20 ÜRÜNÜN FİYATI SABİTLENECEKHABER AJANSI: 20 ÜRÜNÜN FİYATI SABİTLENECEK06 Nisan 2022
ISPARTA HABER: BÖLGEMİZ İÇİN METEOROLOJİK UYARIISPARTA HABER: BÖLGEMİZ İÇİN METEOROLOJİK UYARI06 Nisan 2022
Haber: Asgari ücrete yeni zammı gelecek?Haber: Asgari ücrete yeni zammı gelecek?06 Nisan 2022
Haber: Isparta Genel İmar Revizyon Komitesi ToplantısıHaber: Isparta Genel İmar Revizyon Komitesi Toplantısı07 Nisan 2022
HABER: ISPARTA İŞKUR BÜLTENİ İŞ ARAYANLAR DİKKAT!HABER: ISPARTA İŞKUR BÜLTENİ İŞ ARAYANLAR DİKKAT!06 Nisan 2022
Haber: Isparta'da Belediye'den Ramazan'a özel iftar programıHaber: Isparta'da Belediye'den Ramazan'a özel iftar programı09 Nisan 2022
HABER: ISPARTA İÇİN ÖNEMLİ METEOROLOJİK UYARIHABER: ISPARTA İÇİN ÖNEMLİ METEOROLOJİK UYARI10 Nisan 2022
ISPARTA'DA ARAÇ ANFİLERİ FIRSATLARI GÜNDEM OTO MÜZİK'TEISPARTA'DA ARAÇ ANFİLERİ FIRSATLARI GÜNDEM OTO MÜZİK'TE05 Nisan 2022
AŞİYAN GEMİ RESTAURANT'TAN GELENEKSEL İFTAR MENÜSÜAŞİYAN GEMİ RESTAURANT'TAN GELENEKSEL İFTAR MENÜSÜ11 Nisan 2022
Haber: Isparta'da şehit polislerimizin yakınlarına ve gazi polislerimiz için iftar programıHaber: Isparta'da şehit polislerimizin yakınlarına ve gazi polislerimiz için iftar programı08 Nisan 2022
Isparta'da temizlik ürünlerinde en ekonomik fiyatlar Via Market'teIsparta'da temizlik ürünlerinde en ekonomik fiyatlar Via Market'te12 Nisan 2022