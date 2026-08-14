Kaymakkapı Meydanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Başdeğirmen’e Seslendiler!

Kaymakkapı Meydanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Başdeğirmen’e Seslendiler!
ISPARTA
G.Tarihi: 13.08.2026 19:23
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 Isparta Kaymakkapı Meydanı’nda dikkat çeken eylem!
Mahkum yakınları ve bölge halkı; infaz yasasında eşitlik, insanca yaşam koşulları ve gençlere iş imkanı talebiyle bir araya geldi.

Öne Çıkan Başlıklar Şöyle...
  1. Isparta Meydanı’nda Dikkat Çeken Çağrı: "Adalet Terazisi Eşit İşlesin, Gençlerimize İş İmkânı Verilsin" 
  2. Isparta'da Mahkum Yakınları ve Bölge Halkından Ortak Açıklama: "Ayrımcılık Kaldırılsın, Eşitlik Sağlansın"
  3. Kaymakkapı Meydanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Başdeğirmen’e Seslendiler!

 

Isparta Kaymakkapı Meydanı’nda bir araya gelen mahkum yakınları ile bölge halkı ve topluluk temsilcileri ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Eylemde hem infaz yasasındaki eşitsizliklerin giderilmesi talep edildi hem de yerel yönetimlerden istihdam ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi istendi. Temsilciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e çağrıda bulundu.

 

ISPARTA / Kaymakkapı Meydanı — Isparta kent merkezinde toplanan vatandaşlar ve mahkum yakınları, cezaevlerindeki infaz düzenlemeleri ve kentte yaşanan sosyal-ekonomik sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması düzenledi. Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanda bir araya gelen topluluk, adalet ve eşitlik vurgusu yaparken yerel makamlardan da gençlerin topluma kazandırılması için istihdam desteği talep etti.
 

1. "İnfazda Ayrımcılık Kaldırılsın, Yasa Önünde Eşitlik Sağlansın"

Topluluk adına okunan basın bildirisinde, son yıllarda çıkarılan infaz düzenlemelerinde adi suçlardan hükümlü olan mahkumların ve yakınlarının mağduriyet yaşadığı ifade edildi. Yasa önünde eşitlik ilkesinin altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
“Son yıllarda çıkarılan infaz düzenlemelerinde farklı suç gruplarına yönelik adımlar atılırken, aynı hakların adi suçlardan mahkumlara tanınmadığını üzülerek görüyoruz. Bugün toplumda 'teröre yasa var, bize yok' algısı büyümektedir. Bu durum hem cezaevlerindeki mahkumlarda hem de ailelerinde derin bir adaletsizlik hissi yaratıyor. Suçun büyüğü küçüğü yoktur; ceza alan cezasını çeksin ancak adalet terazisi herkes için eşit tartmalıdır. İnfazda ayrımcılık kaldırılmalı; sağlık, eğitim, açık görüş ve denetimli serbestlik hakları keyfi olarak engellenmemelidir. Cezaevlerinin amacı sadece cezalandırmak değil, insanı yeniden topluma kazandırmak olmalıdır.”

2. Yaşam Şartlarına Tepki ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Davet

Eylem sırasında söz alan mahalle sakinleri ve aileler, yaşadıkları olumsuz yaşam koşullarına dikkat çekerek çocukların suça sürüklenmemesi için insani standartların sağlanması gerektiğini dile getirdi. Yaşanan çaresizliği anlatan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunarak şöyle konuştu:
 
“Biz kötü insanlar değiliz. Herkes gelsin bizim evimizi, ortamımızı yerinde incelesin. Sayın Cumhurbaşkanım da buyursun gelsin, bir çayımızı kahvemizi içsin; yaşadığımız ortamı görsün. Bizim evlerimizde doğru dürüst tuvalet, banyo yok. Biz bu devirde çocuk yetiştiriyoruz. Başkalarının çocukları imkanlar içinde yaşarken bizim çocuklarımızın evinde temel ihtiyaçları eksik. İmkansızlıklar ve çaresizlik yüzünden kendimizi sorunların içinde buluyoruz. Çocuklarımızın suça yönelmemesi için insanca yaşam şartları ve adalet istiyoruz.”

3. "Gençlerimiz Boşta, İşsizlik Yüzünden Göç Ediyoruz"

Bölge temsilcisi ve topluluk başkanı yaptığı konuşmada, kentteki işsizlik sorununa ve kamu kurumlarındaki istihdam yetersizliğine değindi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile görüşmek istediklerini belirten temsilci şu açıklamayı yaptı:
 
“35 yıldır bu bölgenin temsilciliğini yapıyorum. Ne belediyede, ne hastanede, ne de kamu kurumlarında çalışan bir tek insanımız yok. Yıllardır süregelen bir ayrımcılıkla karşı karşıyayız. Bizler yasal çerçeve dışına çıkmadan özgürlüklerimizi ve haklarımızı savunuyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’den bir görüşme randevusu talep ediyoruz. Gençlerimiz işsizlikten boşta geziyor, Isparta dışına göç etmek zorunda kalıyor. Kamu kurumlarında 8-10 gencimize iş imkanı sağlansa, bu insanlar topluma kazandırılmış olur. Biz bu vatanın evlatlarıyız. Ne mutlu Türk’üm diyene!”

ÖNE ÇIKAN 3 TEMEL TALEP

  • İnfazda Eşitlik: Cezaevlerinde adi suç hükümlülerine yönelik denetimli serbestlik ve infaz haklarında eşitlik sağlanması, ıslah odaklı yaklaşımın benimsenmesi.
  • Sosyal ve Fiziki İyileştirme: Yaşam alanlarındaki altyapı, barınma ve hijyen koşullarının iyileştirilerek çocukların sağlıklı ortamlarda büyümesi.
  • Kamuda İstihdam Kotaları: Isparta Belediyesi ve yerel kamu kurumlarında gençlere iş fırsatları sunularak kentten göçün önlenmesi ve toplumsal entegrasyonun güçlendirilmesi. 
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