Son dakika haberi: Türkiye ve dünyada en çok kullanılan uygulamalar arasında yer alan Whatsapp, Instagram ve Facebook'a erişim sağlayamadı. Whatsapp Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorununun nedeni ise belli oldu!
Türkiye ve dünya genelinde milyarlarca kullanıcı saat 18:40'tan itibaren Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a erişim sağlayamadı.
İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector" isimli internet sitesine göre Türkiye saatiyle 18.40'tan bu yana Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşandı.
FACEBOOK, INSTAGRAM VE WhatsApp KESİNTİSİ GİDERİLDİ
Facebook, Instagram ve WhatsApp sunucularında yaklaşık 6 saattir devam eden problemin giderildiği bildirildi.
Facebook sözcüsü, hizmetlerin çalışmaya başladığını ancak eski haline dönmesinin biraz daha zaman alacağını duyurdu.
ERİŞİM SORUNUNUN NEDENİ BELLİ OLDU
Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan ağ izleme şirketi Kentik'in direktörü Doug Madory, Facebook'un pazartesi sabahı ağ yönlendirme bilgilerinde bir değişiklik yaptığının anlaşıldığını açıkladı.
Kentik, bu değişikliğin alan adı sistemi sunucularını etkileyerek DNS sunucularını kullanılamaz hale getirdiğini ve şirketin hizmetlerine erişimi engellediğini söyledi.
Öte yandan New York Times'ın (NYT) ismini vermek istemeyen şirket çalışanlarına dayandırdığı haberinde ise şirketin problemi henüz saptayamadığı ve bir siber saldırıdan şüphelenildiği kaydedildi.
Problemin Facebook'un şirket içi iletişimini de etkilediği ve çalışanların "Zoom" uygulaması üzerinden iletişim kurmaya çalıştığı bildirildi.
Facebook'un teknoloji şefi Mike Schroepfer Twitter hesabından, yaşanan erişim sıkıntısı ile ilgili açıklamada bulundu. Mike Schroepfer, sözlerine özür dileyerek başladı. Kesintinin ağ sorunlarından kaynaklandığını ifade etti.
ŞOKE EDEN İDDİA!
Sosyal medya devlerinin 1,5 milyar kullanıcı hesabının detaylı bilgileri çalındığı ve gizli bilgilerin satıldığı iddia edildi. Whatsapp, Facebook ve Instagram'ın bu nedenle kapatıldığı öne sürüldü.
FACEBOOK VERİLER ÇALINDI İDDİASINI YALANLADI
Facebook, WhatsApp ve Instagram servislerinde 6 saate yakın süren erişim engelinin, hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığı ve kullanıcı verilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığı açıklandı.
Sorunun aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı sistemleri kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını kaydeden Janardhan, "Platformlarımızda bugün yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" ifadesini kullandı.
Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberleri yalanladı.
FACEBOOK ÇALIŞANLARI OFİSE GİREMEDİ
Dünyanın her yerinden sosyal medya kullanıcılarının WhatsApp, Facebook ve Instagram’a erişim sorunu devam ederken, ABD'nin öne gelen gazetelerinden New York Times'ın muhabiri Sheera Frenkel ilginç bir iddia ortaya attı.
Frenkel, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, hala devam eden küresel erişim sorununun boyutlarını değerlendirmek üzere şirket binalarına gelen Facebook çalışanlarının içeri giremediğini öne sürdü. İddiasını adını açıklamadığı bir Facebook çalışanı ile yaptığı telefon görüşmesine dayandıran Frenkel, çalışanların kartlarının kapıları açmadığını ifade etti.
TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çökmesi Twitter'da da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.
Dünyanın her yerinden sosyal medya kullanıcıları, WhatsApp, Facebook ve Instagram’a erişim sağlama konusunda sorun yaşadıklarını bildirdi.
WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA GELDİ: EN KISA SÜREDE GÜNCELLEME GÖNDERECEĞİZ
Whatsapp açıklamasında, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.
FACEBOOK'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" ifadesini kullandı.
FACEBOOK HİSSELERİ ÇAKILDI
İnternet kesintilerini ve kesintilerin etkilerini izleyen NetBlocks, WhatsApp, Instagram ve Facebook kesintisinin küresel ekonomiye maliyetinin 160 milyon dolar olduğu tahmininde bulundu. Facebook'un hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: GLOBAL KAYNAKLI SORUN
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya devlerinin erişim sorunuyla ilgili açıklama yaptı.
Sayan, ''Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir'' ifadelerini kullandı.
TWITTER'DAN RAKİPLERİNE GÖNDERME!
Twitter'dan söz konusu üç platformun çökmesine ve kullanıcıların Twitter'a akın etmesine espirili bir yorum getirilerek, "Tam anlamıyla herkese selamlar" mesajı paylaşıldı.
WHATSAPP'TAN CEVAP
Twitter'ın mesajına WhatsApp'ın resmi Twitter hesabından "Merhaba" yanıtı geldi.
Instagram ise, "Selam ve mutlu pazartesiler" yanıtını verdi.