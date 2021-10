Instagram, WhatsApp ve Facebook kesintisi giderildi! Erişim sorununun nedeni belli oldu

Son dakika haberi: Türkiye ve dünyada en çok kullanılan uygulamalar arasında yer alan Whatsapp, Instagram ve Facebook'a erişim sağlayamadı. Whatsapp Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorununun nedeni ise belli oldu!

Türkiye ve dünya genelinde milyarlarca kullanıcı saat 18:40'tan itibaren Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a erişim sağlayamadı.İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector" isimli internet sitesine göre Türkiye saatiyle 18.40'tan bu yana Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşandı.Facebook, Instagram ve WhatsApp sunucularında yaklaşık 6 saattir devam eden problemin giderildiği bildirildi.Facebook sözcüsü, hizmetlerin çalışmaya başladığını ancak eski haline dönmesinin biraz daha zaman alacağını duyurdu.Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan ağ izleme şirketi Kentik'in direktörü Doug Madory, Facebook'un pazartesi sabahı ağ yönlendirme bilgilerinde bir değişiklik yaptığının anlaşıldığını açıkladı.Kentik, bu değişikliğin alan adı sistemi sunucularını etkileyerek DNS sunucularını kullanılamaz hale getirdiğini ve şirketin hizmetlerine erişimi engellediğini söyledi.Öte yandan New York Times'ın (NYT) ismini vermek istemeyen şirket çalışanlarına dayandırdığı haberinde ise şirketin problemi henüz saptayamadığı ve bir siber saldırıdan şüphelenildiği kaydedildi.Problemin Facebook'un şirket içi iletişimini de etkilediği ve çalışanların "Zoom" uygulaması üzerinden iletişim kurmaya çalıştığı bildirildi.Facebook'un teknoloji şefi Mike Schroepfer Twitter hesabından, yaşanan erişim sıkıntısı ile ilgili açıklamada bulundu. Mike Schroepfer, sözlerine özür dileyerek başladı. Kesintinin ağ sorunlarından kaynaklandığını ifade etti.Sosyal medya devlerinin 1,5 milyar kullanıcı hesabının detaylı bilgileri çalındığı ve gizli bilgilerin satıldığı iddia edildi. Whatsapp, Facebook ve Instagram'ın bu nedenle kapatıldığı öne sürüldü.Facebook, WhatsApp ve Instagram servislerinde 6 saate yakın süren erişim engelinin, hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığı ve kullanıcı verilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığı açıklandı.Sorunun aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı sistemleri kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını kaydeden Janardhan, "Platformlarımızda bugün yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" ifadesini kullandı.Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberleri yalanladı.Dünyanın her yerinden sosyal medya kullanıcılarının WhatsApp, Facebook ve Instagram’a erişim sorunu devam ederken, ABD'nin öne gelen gazetelerinden New York Times'ın muhabiri Sheera Frenkel ilginç bir iddia ortaya attı.Frenkel, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, hala devam eden küresel erişim sorununun boyutlarını değerlendirmek üzere şirket binalarına gelen Facebook çalışanlarının içeri giremediğini öne sürdü. İddiasını adını açıklamadığı bir Facebook çalışanı ile yaptığı telefon görüşmesine dayandıran Frenkel, çalışanların kartlarının kapıları açmadığını ifade etti.Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çökmesi Twitter'da da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.Dünyanın her yerinden sosyal medya kullanıcıları, WhatsApp, Facebook ve Instagram’a erişim sağlama konusunda sorun yaşadıklarını bildirdi.Whatsapp açıklamasında,ifadelerine yer verildi.Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada,ifadesini kullandı.İnternet kesintilerini ve kesintilerin etkilerini izleyen NetBlocks, WhatsApp, Instagram ve Facebook kesintisinin küresel ekonomiye maliyetinin 160 milyon dolar olduğu tahmininde bulundu. Facebook'un hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti.Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya devlerinin erişim sorunuyla ilgili açıklama yaptı.Sayan,ifadelerini kullandı.Twitter'dan söz konusu üç platformun çökmesine ve kullanıcıların Twitter'a akın etmesine espirili bir yorum getirilerek," mesajı paylaşıldı.Twitter'ın mesajına WhatsApp'ın resmi Twitter hesabındanyanıtı geldi.Instagram ise,yanıtını verdi.