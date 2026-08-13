Motorinde ÖTV geçici olarak sıfırlandı

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeyle motorinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), ağustos ayının kalan günleri için sıfırlandı. Hükümet, uygulamanın temel amacının enflasyonla mücadele kapsamında akaryakıt kaynaklı maliyet baskısını azaltmak olduğunu açıkladı.

Karara göre motorindeki ÖTV, eylül ayından itibaren yıl sonuna kadar her ay 3 lira artırılacak. Buna göre eylülde 3 lira, ekimde 6 lira, kasımda 9 lira ve aralıkta 12 lira ÖTV uygulanacak. 1 Ocak 2027’den itibaren ise motorindeki ÖTV’nin 13,9006 lira seviyesine çıkarılması planlanıyor.

Düzenlemeyle birlikte motorin, eşel mobil sistemi kapsamından çıkarıldı. Benzin ve LPG’de ise mevcut uygulama şimdilik devam edecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarına göre son dönemde motorin fiyatlarında yaşanan artışların özellikle nakliye, gıda ve sanayi maliyetleri üzerinde baskı oluşturduğu değerlendirildi. Bu nedenle motorinde geçici bir vergi indirimi ve kademeli geçiş modelinin tercih edildiği belirtildi.

Ekonomi çevreleri, kararın kısa vadede motorin fiyatlarındaki baskıyı hafifletebileceğini, ancak yıl sonuna kadar yapılacak kademeli vergi artışlarının fiyatlara etkisinin yakından izleneceğini ifade ediyor.