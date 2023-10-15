Elektrik Kesintisi Bildirimi - Isparta Merkez ve Çevresi

Değerli İsparta sakinleri,

Elektrik Dağıtım Şirketi olarak, elektrik şebekemizde yapılması gereken bakım ve deplase çalışmaları sebebiyle aşağıdaki bölgelerde geçici elektrik kesintileri planlanmıştır. Kesintiler sırasında iş sağlığı ve güvenliği de göz önünde bulundurulacaktır. Lütfen aşağıdaki detayları dikkatle inceleyiniz:

1. Kesinti Bölgeleri (16/10/2023):

ISPARTA, MERKEZ, MERKEZ BATIKENT 5780

MERKEZ BATIKENT 5786

MERKEZ BATIKENT Mah.

MERKEZ BİNBİREVLER

MERKEZ BİNBİREVLER Mah.

MERKEZ IŞIKKENT 5724

MERKEZ IŞIKKENT Mah. 5656 Sk.

MERKEZ IŞIKKENT Mah. 5724 Sk.

Kesinti Tarih ve Saatleri (16/10/2023): 09:00:00 - 11:00:00

2. Kesinti Bölgeleri (16/10/2023):

ISPARTA, MERKEZ, MERKEZ MEHMET TÖNGE 4810

MERKEZ MEHMET TÖNGE 4814

MERKEZ MEHMET TÖNGE Mah. 4810 Sk.

Kesinti Tarih ve Saatleri (16/10/2023): 09:00:00 - 16:00:00

3. Kesinti Bölgeleri (16/10/2023):

ISPARTA, MERKEZ, ALİKÖY Köyü

KÖYÜN KENDİSİ Mah.

KÖY SOKAĞI

Kesinti Tarih ve Saatleri (16/10/2023): 09:00:00 - 16:00:00

4. Kesinti Bölgeleri (16/10/2023):

ISPARTA, MERKEZ, MERKEZ KÖYÜN KENDİSİ Mah.

KÖY SOKAĞI

Kesinti Tarih ve Saatleri (16/10/2023): 09:00:00 - 16:00:00

5. Kesinti Bölgeleri (16/10/2023):

ISPARTA, MERKEZ, MERKEZ BİNBİREVLER 4708

MERKEZ BİNBİREVLER 4728

MERKEZ BİNBİREVLER Mah. 4702 Sk.

MERKEZ BİNBİREVLER Mah. 4703 Sk.

Kesinti Tarih ve Saatleri (16/10/2023): 11:00:00 - 14:00:00

Elektrik kesintileri bu tarihler ve saatler arasında yapılacaktır. Lütfen elektrikli cihazlarınızı bu kesinti süresince kapatınız ve elektrikli cihazlarınıza zarar gelmemesi için gerekli önlemleri alınız.

Kesinti süresince acil bir durumda iletişim için aşağıdaki numaraları kullanabilirsiniz: