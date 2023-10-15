Elektrik Kesintisi Bildirimi - Isparta Merkez ve Çevresi
Değerli İsparta sakinleri,
Elektrik Dağıtım Şirketi olarak, elektrik şebekemizde yapılması gereken bakım ve deplase çalışmaları sebebiyle aşağıdaki bölgelerde geçici elektrik kesintileri planlanmıştır. Kesintiler sırasında iş sağlığı ve güvenliği de göz önünde bulundurulacaktır. Lütfen aşağıdaki detayları dikkatle inceleyiniz:
1. Kesinti Bölgeleri (16/10/2023):
Değerli İsparta sakinleri,
Elektrik Dağıtım Şirketi olarak, elektrik şebekemizde yapılması gereken bakım ve deplase çalışmaları sebebiyle aşağıdaki bölgelerde geçici elektrik kesintileri planlanmıştır. Kesintiler sırasında iş sağlığı ve güvenliği de göz önünde bulundurulacaktır. Lütfen aşağıdaki detayları dikkatle inceleyiniz:
1. Kesinti Bölgeleri (16/10/2023):
- ISPARTA, MERKEZ, MERKEZ BATIKENT 5780
- MERKEZ BATIKENT 5786
- MERKEZ BATIKENT Mah.
- MERKEZ BİNBİREVLER
- MERKEZ BİNBİREVLER Mah.
- MERKEZ IŞIKKENT 5724
- MERKEZ IŞIKKENT Mah. 5656 Sk.
- MERKEZ IŞIKKENT Mah. 5724 Sk.
Kesinti Tarih ve Saatleri (16/10/2023): 09:00:00 - 11:00:00
2. Kesinti Bölgeleri (16/10/2023):
2. Kesinti Bölgeleri (16/10/2023):
- ISPARTA, MERKEZ, MERKEZ MEHMET TÖNGE 4810
- MERKEZ MEHMET TÖNGE 4814
- MERKEZ MEHMET TÖNGE Mah. 4810 Sk.
Kesinti Tarih ve Saatleri (16/10/2023): 09:00:00 - 16:00:00
3. Kesinti Bölgeleri (16/10/2023):
3. Kesinti Bölgeleri (16/10/2023):
- ISPARTA, MERKEZ, ALİKÖY Köyü
- KÖYÜN KENDİSİ Mah.
- KÖY SOKAĞI
Kesinti Tarih ve Saatleri (16/10/2023): 09:00:00 - 16:00:00
4. Kesinti Bölgeleri (16/10/2023):
4. Kesinti Bölgeleri (16/10/2023):
- ISPARTA, MERKEZ, MERKEZ KÖYÜN KENDİSİ Mah.
- KÖY SOKAĞI
Kesinti Tarih ve Saatleri (16/10/2023): 09:00:00 - 16:00:00
5. Kesinti Bölgeleri (16/10/2023):
5. Kesinti Bölgeleri (16/10/2023):
- ISPARTA, MERKEZ, MERKEZ BİNBİREVLER 4708
- MERKEZ BİNBİREVLER 4728
- MERKEZ BİNBİREVLER Mah. 4702 Sk.
- MERKEZ BİNBİREVLER Mah. 4703 Sk.
Kesinti Tarih ve Saatleri (16/10/2023): 11:00:00 - 14:00:00
Elektrik kesintileri bu tarihler ve saatler arasında yapılacaktır. Lütfen elektrikli cihazlarınızı bu kesinti süresince kapatınız ve elektrikli cihazlarınıza zarar gelmemesi için gerekli önlemleri alınız.
Kesinti süresince acil bir durumda iletişim için aşağıdaki numaraları kullanabilirsiniz:
Elektrik kesintileri bu tarihler ve saatler arasında yapılacaktır. Lütfen elektrikli cihazlarınızı bu kesinti süresince kapatınız ve elektrikli cihazlarınıza zarar gelmemesi için gerekli önlemleri alınız.
Kesinti süresince acil bir durumda iletişim için aşağıdaki numaraları kullanabilirsiniz:
- WhatsApp Mesaj Hattı: 0 530 072 21 80
- Telefon: 0246 220 20 70