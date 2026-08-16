Isparta Sokaklarında Akaryakıt İsyanı: "Nasıl Yetişeceğiz Bilmiyoruz!"

ÖTV düzenlemesinin hemen ardından akaryakıta gelen peş peşe zamlar, Isparta sokaklarında büyük tepkiyle karşılandı. Benzin ve motorine yapılan çifte zam sonrası microfon uzattığımız araç sahipleri ve esnaf, "Depo doldurmak hayal oldu, sonumuz hayrolsun" diyerek dert yandı.

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, pompa fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere hem benzin hem de motorin grubunda yeni zamlı tarifeye geçildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda motorindeki Maktu ÖTV tutarlarının geçici olarak sıfırlanmasına rağmen, fiyatlara yansıyan dev zamlar sürücülerin indirim beklentisini kursağında bıraktı. Motorinin litresine 8 TL 89 kuruş, benzine ise 1 TL 61 kuruş zam yapılmasıyla birlikte Isparta'daki akaryakıt istasyonlarında da hareketli ve gergin dakikalar yaşandı.

Isparta Esnafı ve Sürücüler Sokakta Ne Dedi?

İşte Isparta sokaklarında mikrofonumuza konuşan vatandaşların, esnafın ve emeklilerin çifte zamma gösterdiği sert tepkiler: