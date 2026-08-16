Isparta Sokaklarında Akaryakıt İsyanı: "Nasıl Yetişeceğiz Bilmiyoruz!"

Isparta Sokaklarında Akaryakıt İsyanı: "Nasıl Yetişeceğiz Bilmiyoruz!"
ISPARTA
G.Tarihi: 15.08.2026 00:03
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Isparta Sokaklarında Akaryakıt İsyanı: "Nasıl Yetişeceğiz Bilmiyoruz!"

ÖTV düzenlemesinin hemen ardından akaryakıta gelen peş peşe zamlar, Isparta sokaklarında büyük tepkiyle karşılandı. Benzin ve motorine yapılan çifte zam sonrası microfon uzattığımız araç sahipleri ve esnaf, "Depo doldurmak hayal oldu, sonumuz hayrolsun" diyerek dert yandı.

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, pompa fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere hem benzin hem de motorin grubunda yeni zamlı tarifeye geçildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda motorindeki Maktu ÖTV tutarlarının geçici olarak sıfırlanmasına rağmen, fiyatlara yansıyan dev zamlar sürücülerin indirim beklentisini kursağında bıraktı. Motorinin litresine 8 TL 89 kuruş, benzine ise 1 TL 61 kuruş zam yapılmasıyla birlikte Isparta'daki akaryakıt istasyonlarında da hareketli ve gergin dakikalar yaşandı.

Isparta Esnafı ve Sürücüler Sokakta Ne Dedi?

İşte Isparta sokaklarında mikrofonumuza konuşan vatandaşların, esnafın ve emeklilerin çifte zamma gösterdiği sert tepkiler:

  • "İşimiz Var, Mecbur Kalıyoruz": Zamlar karşısında çaresiz kaldıklarını belirten bir sürücü, "Vallahi çok kötü. Nasıl yetişeceğiz bilmiyoruz. İşimiz var, mecbur oluyoruz. Allah sonumuzu hayreylesin" dedi.

  • "Esnaf Olarak Çok Bunaldık": Artan maliyetlerin işlerini durdurma noktasına getirdiğini söyleyen bir esnaf, "Biz bu zamları çok ağır hissediyoruz. O kadar kötü ki esnaf olarak çok bunaldık. Zam gelse de işimiz gereği mecburen depoyu dolduruyoruz, yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

  • "Bir Depo 8 Bin Liraya Dayanıyor": Kontağı çevirmeye korktuklarını vurgulayan bir başka vatandaş, "Bir depo şimdi 7-8 bin liraya ancak doluyor, belki daha fazla. Diyecek başka bir şey yok, durum ortada" şeklinde konuştu.

  • "Dün İndirim Vardı, Bugün Yine Zam!": Fiyat istikrarsızlığından şikayet eden emekli bir sürücü ise, "Çok pahalı. Her hafta yeni bir zam geliyor. Biz emekliyiz, ne yapacağımızı şaşırdık. Daha dün indirim haberi vardı, bugün bakıyoruz gerisin geri zam gelmiş. İnşallah düşer" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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