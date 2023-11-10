Elektrik Kesintisi Haberi: Isparta'da 10-11 Kasım Tarihinde Planlı Çalışma

Isparta'da, 10-11 Kasım tarihlerinde bazı mahallelerde planlı bir elektrik kesintisi gerçekleştirilecek. Elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakım Çalışması Sebebiyle İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek belirli bölgelerde kesinti yapılacaktır.

Kesinti Yapılacak Mahalleler ve Tarihler:

Halıkent Mahallesi (5203 ve 5205 Sokaklar), Halife Sultan Mahallesi (3447 Sokak),

Sidre Mahallesi (4323, 4334, 4320 ve 4330 Sokaklar),

Kesinti Tarih ve Saatleri:

10 Kasım Cuma günü, 09:30 - 16:00 saatleri arasında.

Bu kesinti, planlı bakım çalışmalarının etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla uygulanacaktır. Vatandaşların bu süre zarfında gerekli önlemleri alarak kesintiyle ilgili mağduriyet yaşamamaları önemlidir.

Elektrik kesintisi ile ilgili detaylı bilgi almak ve güncel durumu takip etmek için yerel elektrik dağıtım şirketi ile iletişime geçebilirsiniz.