Devlet Destekli Yardımlar 12 Ay Boyunca Kesintisiz Devam Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan sosyal yardım programının detayları netleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dar gelirli ailelere yönelik desteklerin süresinin bir yıl daha uzatıldığını ve yeni destek tutarının aylık 2.210 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

12 Ay Boyunca Kesintisiz Destek

Yeni düzenlemeye göre, Türkiye genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca kesintisiz maddi yardım yapılacak. Bu yardım, ekonomik zorluklarla mücadele eden aileler için büyük bir destek sağlayacak. Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nın pandemi döneminde başlatıldığını hatırlatarak, programın 2024 yılının sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

Yardım Ödemeleri Başladı

Program kapsamında ilk ödemeler 9 Ağustos'ta başladı ve yıl boyunca her ay düzenli olarak devam edecek. Daha önce başvuruda bulunmamış olanlar, uygunluk şartlarını karşılamaları durumunda bu yardımdan faydalanabilecek. Yardımlar, ailelerin gelir düzeyi ve çocuk sayıları gibi faktörlere göre değişen miktarlarda yapılacak.

Ekonomik Zorluklara Karşı Büyük Destek

Aylık olarak ortalama 2.210 TL'ye kadar varan destekler, elektrik tüketim desteği de dahil olmak üzere ailelere sunulacak. Bu destekler, zorlu ekonomik koşullar altında olan aileler için büyük bir rahatlama sağlayacak. Vatandaşlar, başvurularını yaparak bu önemli destekten faydalanabilirler.

Bakan Göktaş, yardımların özellikle dar gelirli aileler için büyük bir anlam taşıdığını vurgulayarak, devletin sosyal yardımlar konusunda kesenin ağzını açtığını ifade etti. Program, dar gelirli ailelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için önemli bir güvence sağlıyor.