Isparta'da Gece Yarısı Dehşeti: Kadınların Etrafında Drift!

Bölgeye gelen bir otomobil sürücüsü, aracıyla drift atmaya başlayarak çevredeki vatandaşların can güvenliğini hiçe saydı.

Özellikle o esnada bölgede bulunan iki kadının etrafında atılan tehlikeli drift, faciaya davetiye çıkardı.

Sürücünün kontrolsüz ve tehlikeli manevraları, çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

Isparta Sanayi Mahallesi'nde yer alan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünde, gece saat 03.00 sularında inanılmaz bir olay meydana geldi.Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çevredeki vatandaşlar, gece saatlerinde yaşanan bu pervasız hareketlere büyük tepki gösterdi. Can güvenliğini tehlikeye atan ve çevrede korku yaratan sürücünün kimliğinin belirlenmesi isteniyor. Bölge halkı, yetkililerin kamera kayıtlarını inceleyerek olayla ilgili gerekli yasal ve cezai işlemleri derhal uygulamasını talep ediyor.