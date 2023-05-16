Isparta Belediyesi'nden Su Kesintisi Duyurusu: Dere Mahallesi Ana Su Deposu Tamiratı

Isparta Belediye Başkanlığı, Dere Mahallesi'nde bulunan ana su deposundaki vana tamiratı nedeniyle 16 Mayıs Salı günü saat 09.00 itibarıyla yaklaşık 3 saat süresince su kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesinti, Dere, Işıkkent, Batıkent, Hızırbey, Binbirevler mahalleleri ile Muzaffer Türkeş Mahallesi'nin belirli bir kısmını etkileyecektir. Ancak çalışmaların erken tamamlanması durumunda planlanan süreden önce su temini sağlanabileceği belirtildi.

Belediye Başkanlığı, vatandaşların kesinti süresince dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle vurguladı. Bu süre zarfında su ihtiyaçlarını karşılamak için önceden gerekli önlemlerin alınması tavsiye edildi.

İsparta Belediye Başkanı, su kesintisiyle ilgili olarak, "Ana su deposundaki vana tamiratı rutin bakım çalışmalarımız kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte su temini sorunsuz bir şekilde devam edecektir. Vatandaşlarımızın anlayışına ve sabrına teşekkür ediyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

İsparta Belediyesi, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla gerekli duyuruları mahallelerdeki ilan panolarında, sosyal medya hesaplarında ve yerel haber kanallarında yapmaktadır. Vatandaşların güncel bilgilere ulaşabilmeleri için belediye resmi iletişim kanallarını takip etmeleri önemle hatırlatılmaktadır.