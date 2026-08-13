ITSO Başkanı Metin Çelik Açıkladı: Isparta İçin Hangi Dev Projeler Hayata Geçti?

ITSO'da Metin Çelik Dönemi: İşte Hayata Geçirilen O Projeler!

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı ve yeni dönem başkan adayı Metin Çelik, görev süresi boyunca şehir ekonomisine ve üyelerine kazandırdıkları dev projeleri açıkladı. ITSO'nun kapılarının herkese açık olduğunu vurgulayan Çelik, şehre değer katan yatırımları tek tek sıraladı.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı ve yeni dönem başkan adayı Metin Çelik, göreve geldikleri ilk günden bu yana iş dünyasının ve şehrin ekonomisine yönelik önemli adımlar attıklarını belirtti. "Ortak akla inandık ve istişareyi yönetim anlayışımızın merkezine koyduk" diyen Çelik, bu sayede sadece odaya değil, Isparta'nın geleceğine değer katacak birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Görev Süresinde Hayata Geçirilen Önemli Projeler ve Yatırımlar

ITSO'nun yeni dönem çalışmalarında öne çıkan başlıklar ve hayata geçirilen hizmetler şu şekilde sıralandı:

Depolama ve Garaj Hizmeti: 3.600 metrekarelik geçici depolama alanı ve tır garajı üyelerin hizmetine açıldı.

Barida Otel Yatırımı: Barida Otel Davraz'da %15 ortaklıkla odaya kalıcı bir yatırım kazandırıldı.

Serbest Bölge Girişimi: Isparta'da yaklaşık 400.000 metrekare alanda serbest bölge kurmak için fizibilite çalışmalarının yapıldığı ve bu sürecin en kısa sürede tamamlanmasının umulduğu belirtildi.

Fuar Organizasyonları: 3 kez Turizm ve Gastronomi Fuarı düzenlenerek 200.000'i aşkın misafir ağırlandı.

Ürün Güvenliği Denetimleri: Yıllardır dışarıdan hizmet verilen ürün güvenliği denetimleri artık oda bünyesinde verilmeye başlandı.

Girişimcilik Ofisi: 5 aylık girişimcilik ofisi kurularak 17 farklı ülkeye 20 iş gezisi düzenlendi ve üyelerin yeni pazarlarla buluşması sağlandı.

Togg Şarj İstasyonu: Türkiye'nin yerli otomobili Togg odaya kazandırılarak Turogo şarj istasyonumuz hem üyelerin hem misafirlerin kullanımına sunuldu.

Yüksek İstişare Kurulu: Kurumun ilk önemli çalışmalarından biri olarak "Isparta'nın Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu" tüm paydaşlarla birlikte oda öncülüğünde gerçekleştirildi.

Süleyman Demirel Havalimanı Çalışmaları: Süleyman Demirel Havalimanı'na seferlerin düzenlenmesi için Vali öncülüğünde yürütülen çalışmaların en kısa sürede Isparta'ya kazandırılması hedefleniyor.

UR-GE Projeleri: Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği ile mobilya ve kozmetik sektörlerinde UR-GE projeleri hazırlandı.

Antik Kent Destekleri: Sereia Antik Kenti kazılarına 3 yıldır oda tarafından imkanlar dahilinde destek veriliyor.

"Kapımız Herkese Açık Oldu"