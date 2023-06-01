Isparta'ya TOGG Şarj İstasyonu Kuruldu: Elektrikli Araç Kullanıcılarına Kesintisiz Deneyim

Türkiye'nin İlk TOGG Şarj İstasyonu Isparta'da Faaliyete Geçti

Isparta Ekonomi Kampüsü, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için özel üretilen şarj istasyonlarının ilki olarak seçildi. Vestel'in Türkiye'de Trugo için özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazlarıyla donatılan TOGG'un ilk şarj istasyonu, Isparta Ekonomi Kampüsü'ne kuruldu. Yüksek performanslı şarj altyapısıyla donatılan Trugo şarj istasyonu, elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.İsparta'ya kurulan bu şarj istasyonu sayesinde, TOGG sahipleri artık hızlı ve güvenilir bir şekilde araçlarını şarj edebilecekler. Elektrikli araç kullanıcıları, Isparta Ekonomi Kampüsü'nde bulunan TOGG şarj istasyonunu kullanarak seyahat öncesi veya seyahat sırasında araçlarını şarj edebilecekler. Bu gelişme, Isparta'nın sürdürülebilir enerji ve yeşil teknoloji alanındaki adımlarının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.TOGG'un ilk şarj istasyonunun Isparta'ya kurulmasıyla birlikte, Türkiye'nin elektrikli araç altyapısı daha da güçlenmiş oldu. Bu adım, ülkemizin geleceğe yönelik sürdürülebilir ve çevreci ulaşım vizyonuna önemli bir katkı sağlamaktadır.Başlıklar:Etiketler: #Isparta #TOGG #şarjistasyonu #elektrikliaraçlar #sürdürülebilirlik