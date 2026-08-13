Liselere Geçişte Son Viraj: LGS 2. Nakil Dönemi Sona Erdi! Sonuç Tarihi Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında heyecanla takip edilen lise kayıt maratonunda ikinci nakil dönemi tamamlandı. Öğrenciler ve veliler gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirirken, boş kalan kontenjanlar için komisyon başvurusu takvimi de netleşti.

LGS 2. Nakil Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Milyonlarca ortaokul öğrencisinin geleceğini şekillendiren lise yerleştirme sürecinde, ikinci nakil dönemi başvurularının sonuçları 14 Ağustos tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlarına resmi dijital platformlar üzerinden erişim sağlayabilecek.

Yerleşemeyen Öğrenciler İçin Komisyon Süreci Başlıyor

İkinci nakil döneminin ardından herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen veya açıkta kalan öğrenciler için süreç devam edecek. Bu kapsamda il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca yapılacak başvurular 17-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme işlemleri ise 28 Ağustos itibarıyla tamamlanmış olacak. Öğrenciler okul nakil onay durumunu ve başvuru sonuçlarını e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilecek.

Yatılı Okul Başvuruları Ne Zaman?

Yatılı okullarda eğitim almayı hedefleyen öğrencilerin yatılılık başvuruları 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında alınacak. Sürecin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları 4 Eylül tarihinde ilan edilecek. Kayıt işlemleri ise e-pansiyon sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.