Başkan Başdeğirmen'den Zemin Etüdü Vurgusu

Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Başkan Başdeğirmen'e Ziyaret: "Zemin Etüdü Çok Önemli Bir Atılımdı" Jeoloji Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi Dr. Sami Yalçınkaya ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, şehrin yapılaşması ve zemin etüdü çalışmaları ele alındı.

Jeoloji Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilciliği görevine yeniden seçilen Dr. Sami Yalçınkaya, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret ederek karşılıklı istişarelerde bulundu. "Zemin Etüdü Çalışması Çok Doğru ve Önemli Bir Yaklaşımdı" Başkan Başdeğirmen'in göreve geldikten hemen sonra 44 mahallede 450 farklı noktada zemin etüdü çalışması yaptırmasının büyük bir vizyon olduğunu belirten Dr. Sami Yalçınkaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Başkanımızın ilk dönemindeki en önemli atılımlarından biri zemin etüdü çalışmasıydı. Isparta'nın ova düzeyinde bir yerleşime sahip olması ve ülkemizin deprem bölgesi gerçeği göz önüne alındığında bu çok doğru bir yaklaşım oldu. Başkanımızın yaptığı bu çalışmalar sonucunda, zeminin yapılaşmaya uygun olan ve önlem alınması gereken alanları netleşti. Bu zemin etütlerinin daha da detaylandırılarak yapılması, şehrin geleceği ve kentsel dönüşüm çalışmaları için büyük bir basamak teşkil edecektir. Kendisine bu atılıma öncülük ettiği için teşekkür ediyoruz."

Yalçınkaya ayrıca, Başkan Başdeğirmen'in Türkiye'nin en iyi belediye başkanı seçilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek odası ve şahsı adına tebriklerini iletti. Başkan Başdeğirmen: "1999 ve 6 Şubat Depremlerini Bir Daha Yaşamamak İçin Hassasiyetle Çalışıyoruz" Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sağlıklı ve depreme dayanıklı binaların inşasında jeoloji mühendisliğinin kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Jeoloji mühendislerinin sahadaki zemin etütleri sayesinde inşaatların temel güvenliğinin sağlandığına dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, şunları kaydetti:

"Şehirlerin yerleşimi, sağlıklı ve depreme dayanıklı binaların oluşması için en önemli etkenlerden biri sizlersiniz. İnşaat yapılacak alandaki zeminin sağlamlığını, alınması gereken tedbirleri ve binanın oturacağı statiği sizler tespit ediyorsunuz. Kullanılacak demir ve beton oranları bu çalışmalardan çıkıyor. Belediyemiz personeli ve özelde çalışan tüm meslektaşlarınız bu konuda üst seviyede hassasiyet gösteriyor. Ne 1999 ne de 6 Şubat depremlerini bir daha yaşamamak için sizlerin gösterdiği yolda belediye olarak bütün projelerde en yüksek önemi veriyoruz. İnsanlarımızın huzurlu ve güvenli şekilde evlerinde yaşayabilmesi en büyük temennimizdir."