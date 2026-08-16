Yalvaç’ta Köy Yollarına Konforlu Dokunuş: Altıkapı ve Bahtiyar Arasına Sıcak Asfalt!

Yalvaç’ta Köy Yollarına Konforlu Dokunuş: Altıkapı ve Bahtiyar Arasına Sıcak Asfalt!
ISPARTA
G.Tarihi: 15.08.2026 00:03
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Yalvaç’ta Köy Yollarına Konforlu Dokunuş: Altıkapı ve Bahtiyar Arasına Sıcak Asfalt!

Isparta İl Özel İdaresi, kırsal kesimdeki ulaşım kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Yalvaç ilçesine bağlı Altıkapı ile Bahtiyar köyleri arasındaki bağlantı yolunda sıcak asfalt çalışmasını tamamladı.
Isparta genelinde köy yollarının altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli bir ulaşım sunmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Yalvaç’ta önemli bir adım daha atıldı. İl Özel İdaresi yol yapım ekipleri, Altıkapı ve Bahtiyar köyleri arasında yoğun olarak kullanılan güzergahta sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

Altyapı Güçlendirildi, Güvenlik Arttı

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında sadece asfalt serimi yapılmayıp, yolun alt yapısı da baştan aşağı güçlendirildi. Yapılan düzenlemelerle birlikte güzergahın daha dayanıklı, uzun ömürlü ve sürüş güvenliği açısından yüksek standartlara ulaştırılması hedeflendi.

"Ulaşım Konforu Artacak"

Konuyla ilgili İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, yenilenen yolun bölge halkı ve köylüler için ulaşım konforunu önemli ölçüde artıracağı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, İl Özel İdaresi'nin Isparta genelinde kırsal alanların ulaşım altyapısını güçlendirmeye ve yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik yatırımlarına kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

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