Yalvaç’ta Köy Yollarına Konforlu Dokunuş: Altıkapı ve Bahtiyar Arasına Sıcak Asfalt!

Altyapı Güçlendirildi, Güvenlik Arttı

"Ulaşım Konforu Artacak"

Isparta genelinde köy yollarının altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli bir ulaşım sunmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Yalvaç’ta önemli bir adım daha atıldı. İl Özel İdaresi yol yapım ekipleri, Altıkapı ve Bahtiyar köyleri arasında yoğun olarak kullanılan güzergahta sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında sadece asfalt serimi yapılmayıp, yolun alt yapısı da baştan aşağı güçlendirildi. Yapılan düzenlemelerle birlikte güzergahın daha dayanıklı, uzun ömürlü ve sürüş güvenliği açısından yüksek standartlara ulaştırılması hedeflendi.Konuyla ilgili İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, yenilenen yolun bölge halkı ve köylüler için ulaşım konforunu önemli ölçüde artıracağı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, İl Özel İdaresi'nin Isparta genelinde kırsal alanların ulaşım altyapısını güçlendirmeye ve yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik yatırımlarına kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.