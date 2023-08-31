Planlı Su Kesintisi Duyurusu: Isparta Belediyesi'nden Önemli Bilgilendirme

Isparta Belediye Başkanlığı, şehre içme suyu sağlayan ana su borusu hattında yapılacak yenileme çalışmaları nedeniyle 1 Eylül 2023 Cuma günü saat 10.00 ile 17.00 arasında Anadolu, Modernevler Mahalleri ve Gül Küçük Sanayi Sitesi'nde planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan çalışmaların erken tamamlanması halinde su verilmesinin düşünüldüğü belirtilirken, vatandaşların bu süre içerisinde dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Isparta Belediye Başkanlığı tarafından yapılan bu duyuru ile ilgili ayrıntılı bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı.