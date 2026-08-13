ISUBÜ'nün Eski Binaları Teknoloji Üssü Oluyor



Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) rektörlük binasının ve bazı idari birimlerin 100. Yıl Yerleşkesi'ndeki tarihi taş binaya taşınmasıyla boşalan alanların yeni kullanım amaçları belli oldu. Boşalan binalar; eğitim, girişimcilik ve uluslararası faaliyetlere kazandırılacak.

ISUBÜ rektörlük ve idari birimlerinin yeni hizmet alanlarına taşınmasıyla birlikte, üniversite bünyesinde atıl durumda kalması beklenen binalar için önemli bir dönüşüm projesi başlatıldı. Eski binalarda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ofisi ile Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) kurularak, üniversitenin uluslararasılaşma vizyonuna ve şehrin girişimcilik ekosistemine katkı sağlanması planlanıyor.

YTB Ofisi Isparta'ya Açılıyor

ISUBÜ Genel Sekreteri Sefer Kutlu, Türkiye'de sadece İzmir, Edirne ve İstanbul olmak üzere üç ilde bulunan ofisin Isparta'ya da açılacağını duyurdu.

Bölgeye yurt dışından gelen uluslararası öğrenciler, başlangıç eğitimlerini burada kurulacak olan YTB Akademisi'nde alacaklar.

Yeni merkez; hem YTB burslusu öğrencilere hem de kendi imkanlarıyla bölgeye gelen uluslararası öğrencilere hizmet verecek.

Girişimciler İçin TEKMER Kuruluyor

Binaların bir diğer önemli kullanım alanı ise KOSGEB desteğiyle hayata geçirilecek olan Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) olacak.