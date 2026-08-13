Senirkent Ayazmana Mesire Alanı yenilendi, hizmete açıldı

Isparta’nın Senirkent ilçesinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri olan Ayazmana Mesire Alanı’nda yenileme çalışmaları tamamlandı. Isparta İl Özel İdaresi tarafından modernize edilen alan, yeniden vatandaşların kullanımına sunuldu.



Isparta İl Özel İdaresi tarafından yürütülen kapsamlı düzenleme çalışmalarıyla Ayazmana Mesire Alanı daha düzenli, güvenli ve kullanışlı bir görünüme kavuştu. Özellikle ailelerin rahat vakit geçirebilmesi için alanda önemli yenilikler yapıldı.

Kamelyalar ve mangal alanları yenilendi

Çalışmalar kapsamında mevcut mangal alanları yenilenirken, vatandaşların dinlenebileceği yeni kamelyalar da inşa edildi. Böylece mesire alanının kapasitesinin artırılması ve ziyaretçilerin daha konforlu şekilde vakit geçirmesi hedeflendi.

Tuvaletler modern hale getirildi

Alanın önemli ihtiyaçlarından biri olan tuvaletler de baştan sona yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuldu. Yapılan düzenlemelerle hijyen ve kullanım kolaylığının artırıldığı belirtildi.

Yürüyüş yollarına taş döşendi

Mesire alanındaki yürüyüş ve kullanım alanlarında taş döşeme çalışmaları gerçekleştirildi. Bu sayede hem estetik görünümün iyileştirilmesi hem de vatandaşların daha güvenli şekilde alanı kullanabilmesi amaçlandı.

İl Özel İdaresi: “Yaşam kalitesini artıracak yatırımlar sürecek”

Isparta İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, Ayazmana Mesire Alanı’nın tüm düzenlemelerin ardından yeniden vatandaşların hizmetine sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, kent genelinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımların devam edeceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımız için daha düzenli, güvenli ve kullanışlı yaşam alanları oluşturmaya devam ediyoruz. Isparta’nın her köşesinde hizmet üretmeyi ve yaşam kalitesini artıracak yatırımları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.”

Aileler için yeni cazibe noktası

Yapılan yenileme çalışmalarıyla Senirkent Ayazmana Mesire Alanı’nın özellikle hafta sonları ailelerin tercih edeceği önemli dinlenme ve piknik alanlarından biri olması bekleniyor. Doğal yapısı korunarak modern dokunuşlarla yenilenen alan, vatandaşlardan da olumlu geri dönüşler almaya başladı.